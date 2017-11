Jordi Cruz, el “orgullo” de Eva González

“No puedo estar más orgullosa de ti”, así es como Eva González ha expresado su alegría por el triunfo profesional de su compañero y amigo Jordi Cruz. El televisivo chef ha conseguido tres estrellas Michelín para su restaurante barcelonés ABaC, un gran reconocimiento culinario que tan solo poseían hasta la fecha nueve restaurantes en España. La estrecha relación que existe entre la ex Miss y el cocinero hizo que en su día se hablase de romance entre ellos, algo que fue desmentido en todo momento y que el tiempo ha terminado por dejar en su lugar. “Amigo mío tu talento, esfuerzo, tesón, ilusión y pasión por la cocina han dado el fruto con el que tantas veces has soñado. Se que era una meta a conseguir y ya es tuya!!! No puedo estar más orgullosa y feliz por ti! Te quiero @joedicruzoficial . Felicidades a todo el equipo de @abac_spa_ “, ha sido el mensaje que la sevillana ha querido mandar a su amigo Jordi colgando una fotografía junto a él en su perfil de Instagram.

La presentadora de Master Chef siempre ha mantenido una gran amistad con sus compañeros de programa. Una unión que comenzó en el año 2013 y que ha supuesto para sus componentes un gran salto a sus respectivas carreras profesionales. Jordi Cruz se convierte así en un miembro más del selecto grupo de cocineros que han conseguido este reconocimiento, entre los que están los restaurantes Arzak, Akelarre, Martin Berasategui, Azurmendi, Celler de Can Roca, Sant Pau, Quique Dacosta Restaurante, DiverXO y Lasarte. Ademas de Jordi Cruz, Ángel León ha conseguido la misma distinción para su restaurante Aponiente, situado en el Puerto de Santa María.