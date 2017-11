Chirtina Aguilera vuelve a ser noticia, y no precisamente por su música. La artista ha eliminado de su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que aparecía con el rostro muy cambiado. Las críticas no tardaron en llegar. Aguilera aparecía casi irreconocible debido a los cambios estéticos a los que, presumiblemente, se habría sometido.

Sus mejillas, ojos, labios y óvalo facial se veían totalmente diferentes. Sin lugar a dudas la parte de su cara que más ha llamado la atención ha sido la boca, con unos labios excesivamente engrosados y una forma totalmente distinta a como eran originariamente.

What the actual fuck did #ChristinaAguilera do to her face?!! She looks a blow up doll of Lindsay Lohan! pic.twitter.com/HhUMYmG2Y3

— Greg Nisall (@gregnisall) 10 de noviembre de 2017