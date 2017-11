La primera decisión de la novia de Jesé tras su monumental cabreo con él

La relación entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz va camino de convertirse en una tormenta de la es imposible adivinar su desenlace. La extronista de ‘Hombres y Mujeres y Viceversa’ arremetió duramente en redes contra el que fuera futbolista del Real Madrid para recriminarle su actitud con Nyan, el hijo que ambos tienen en común. El pequeño tiene 4 meses y permanece ingresado en el hospital de Gran Canaria desde que naciera prematuramente.

El polémico vídeo, publicado por la propia Aurah, alcanzó tal repercusión que ya ha desencadenado la primera consecuencia: la novia de Jesé ha decidido cerrar su cuenta de Instagram (@aurah.ruiz). Podéis comprobarlo vosotros mismos. ¿Habrá hecho mella en ella el grandísimo revuelo mediático organizado tras la reprimenda pública al delantero canario?

Pese a las palabras de su pareja, Jesé sí que ha dado muestras públicas de preocupación con la situación de su hijo Nyan.



Aurah no tuvo pelos en la lengua para atacar y denunciar la situación que vive: “Tu hijo lleva cuatro meses ingresado y tú mes y medio sin venir a verle (…) Es mejor estar con tus amiguitos que con tu familia ¿no? Me da hasta vergüenza ajena y no voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo y decirles quién eres tú hasta que aparezcas por aquí. Porque hasta que no aparezcas yo no me puedo ir, ¿vale? para que lo sepas. Dile al Stoke City (su equipo) que no te dé días libres, porque para que te dé días y te vengas con tus amigos no procede, mi niño”.

Por su parte, Jesé ha respondido borrando todas las imágenes con su todavía novia, algo que ya hizo hace algún tiempo. respondió indirectamente a la madre de su hijo colgando una imagen que aludía al silencio como mejor amigo y que -curiosamente-ha borrado a la par que Aurah Ruiz ha cerrado su Instagram.