Muchos rostros conocidos se han pronunciado sobre el abuso de poder, sobre los crecientes episodios de acoso sexual en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no todas las declaraciones han tenido la misma repercusión. Hace tan solo unos días, las palabras de Ana Obregón levantaban una inmensa polvareda y ahora han sido las de Mario Vaquerizo “Mira, de verdad, estoy harto de lo políticamente correcto. Los acosos están muy mal, pero también está muy mal consentirlo. El acosador, a la cárcel y la que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo“, ha dicho en una entrevista para ‘Diario Sur’.

Las reacciones no se han hecho esperar. La actriz Leticia Dolera, una de las que más ha alzado la voz contra el escándalo sexual, ha dejado claro qué opina sobre el pensamiento del marido de Alaska a través de sus redes sociales. En una de stories de Instagram en la que comparte la entrevista de Mario y en la que se lee “la que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo“, Leticia señala el titular con una flecha roja para que no pase desapercibido el comentario del cantante. En esta instantánea Dolera además escribe: “Cultura de la violación es esto”.

Semanas atrás precisamente la actriz fue quien narró los abusos que sufrió cuando tan solo tenía 18 años en su carrera profesional y hace tan solo unos días volvió a pronunciarse sobre ello. “El problema es que hemos naturalizado los abusos. Nos educan pensando que es normal que los chicos te acosen en las discotecas o que es normal que tengas miedo cuando vuelves a casa”, dijo entonces.