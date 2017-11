Sia comparte una imagen desnuda como ‘venganza’

La cantante Sia es una de las grandes estrellas del pop actual, sin embargo, siempre se ha mostrado muy reservada con su aspecto físico, hasta el punto de aparecer en los photocalls con una llamativa peluca que oculta su rostro.

Por ello, resulta aún más llamativo el contraataque utilizado por la cantante para evitar la venta o, al menos, devaluar unas imágenes que se ofrecen en Internet en las que se puede ver a Sia completamente desnuda. Ni corta ni perezosa, Sia ha compartido la instantánea sin ropa en su propia cuenta de Twitter, vengándose así de quienes pretenden lucrarse con estas íntimas imágenes.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) 7 de noviembre de 2017