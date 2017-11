Se suele decir en el argot deportivo que el mejor ataque es una buena defensa. Y eso es precisamente lo que ha hecho valer la hija de Verónica Forqué. María ha sido la protagonista en un ‘Facebook Live’ organizado por ‘El País’ para mostrar su disconformidad respecto a la decisión de Instagram de cerrar su cuenta, un perfil que utilizaba como canal de divulgación de su arte. Enseguida, la joven ha visto cómo -de manera inesperada- se creaba una recogida de firmas en Change.org para apoyarla, bajo el hasthag #FreeMariaForque1.

Ahora María Forqué ha tenido la oportunidad de explicarse y ha hecho palpable su monumental enfado: “Una comunidad que no protege a la gente que participa en ella es como un gobierno que no atiende a los ciudadanos (…). Si Instagram me devuelve la cuenta, me sentiré escuchada, pero solo la usaría para cosas puntuales, de una forma testimonial. No aceptan el desnudo artístico y eso va en contra de mis principios. Va en contra del arte y es pura hipocresía”.

“Con la sangre quería transmitir dolor por ser tratada como objeto sexual”

Algunos de los motivos a los que se ha agarrado Instagram para cerrar su perfil son el contenido hipersexualizado y la ingente cantidad de sangre presentes en sus publicaciones. Tras la decisión de inundar de líquido rojo sus fotos hay una razón, o por lo menos así lo explica la propia María Forqué: “Lo que quería transmitir era el dolor que yo había sentido al ser tratada como un objeto sexual. Por eso llevaba tacones de ‘stripper’, buscando reflejar un arquetipo de mujer objeto”.

La hija de Verónica Forqué comenzó su carrera pintando para después pasarse al género interpretativo; hasta ahora, que entremezcla las dos en una disciplina que popularmente se conoce como ‘performances’, un tipo de espectáculo escénico en el que el artista utiliza su propio cuerpo para hacerlo formar parte de la propia imagen. Un talento que le ha valido innumerables críticas, pero que María defiende a capa y espada.