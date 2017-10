Tan solo dos semanas después de que saltaran las alarmas sobre el delicado estado de salud de Andrés Pajares, su hija Mari Cielo sufría un aparatoso accidente de tráfico que la obligaba a acudir al hospital más cercano de Barcelona para ser intervenida de urgencia. Hasta 12 puntos en la cabeza y numerosas magulladuras han obligado a la hija del humorista a guardar reposo en estos días. Sin embargo, Mari Cielo ya ha abandonado el hospital y ahora lanza un mensaje a todos sus seguidores en redes sociales.

“Agradezco muchísimo a todos los que os estáis preocupando por mi salud, mandando mensajes y llamando. Siento muchísimo no poder contestaros a todos/as”, comienza relatando para después, ser ella misma la que da el parte de manera pública:

“ESTOY BIEN, Considerando que ahora tardo unos 45 minutos en llegar al baño y que antes me hacía unos 6 kilómetros en ese tiempo. Repito que estoy super contenta de estar viva y recuperándome. Me mareo bastante por el traumatismo de la cabeza, pero la parte buena es que no siento el lado izquierdo, (que es donde tengo las heridas y los puntos de la cabeza, así que esos no escuecen). Lo que sí escuece es el resto de las 7.897 quemazos que tengo en los brazos y piernas, pero luego pienso lo sexy que puede llegar a quedar una cicatriz. Lo del pubis (roto) es un coñazo porque necesita reposo. Los que me conocéis, sabéis que eso es tortura para mi”, relata.

La hermana de Andrés Burguera continua su relato: “Luego pienso que después de un ‘leñazo’ así, sentir las piernas y poder moverlas es un regalo, así que trato de quejarme poco y estar agradecida. Dicho todo esto, repito que lamento no poder contestar a todos y que prometo ir haciéndolo poco a poco (…) UN ABRAZO INMENSO PARA TODOS!!!”.

Además, Mari Cielo ha compartido en Facebook, justo después de este relato, la primera fotografía en donde se la ve sostenerse con unas muletas a la salida del hospital y tras haber recibido el alta.