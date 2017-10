Melania Trump, Cristina Pedroche, Jennifer López… son muchas las famosas que han estado en el punto de mira por convertirse en ‘víctimas’ del photoshop. ¿La última? Podría tratarse de Shakira. La cantante ha cambiado recientemente su fotografía en sus perfiles de las redes sociales con motivo de la promoción de su última fragancia y han sido varios los internautas que apuntan a que se trataría de una imagen retocada.

[EN IMÁGENES | SHAKIRA Y LOS RUMORES DE RUPTURA CON PIQUÉ]

De hecho, la fotografía parece una composición de imágenes: una de su cuerpo y otra de su rostro. Se percibe que, tanto la iluminación como la definición, distan mucho entre torso y cara. Además, el vestido joya que porta la de Barranquilla dibuja en su cuello una perfecta línea que podría delimitar el montaje. Por no mencionar la extraña sombra de su barbilla.

[GALERÍA | LA RELACIÓN DE SHAKIRA CON LAS MARCAS]

Y es que la novia de Gerard Piqué siempre genera polémicas, incluso sin querer. ¿Las últimas? Su supuesta ruptura, por un lado, que no tardó en desmentir con una bella canción en redes sociales; y su caída en los índices de popularidad para las marcas publicitarias, tal y como analizó LOOK hace unos días. De hecho, Shakira ya no vende más allá de sus conciertos más que colonias y camisetas. Quizá este es el motivo por el que su equipo creativo ha querido esmerarse para relanzar su imagen gracias a esta última fragancia. ¿Lo han conseguido? Lo cierto es que es precisamente esta estampa el ultimo objeto de atención para sus fans. Juzguen ustedes.