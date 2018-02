La carrera musical de Amaia ya está en marcha: su hermano Javier es nombrado su asistente personal

Veinticuatro horas después de abandonar la academia más famosa de España ya se ha puesto en marcha la maquinaria para hacer de Amaia Romero la nueva estrella del mercado musical español. El tiempo es oro para ella, pero también para los profesionales que conocen bien los pormenores de esta industria donde el cariño que se ha granjeado la de Pamplona a lo largo de estos tres últimos meses es un valor añadido que no están dispuestos a desperdiciar. El minuto cero de la nueva vida de Amaia ha comenzado y no hay tiempo que perder.

La ganadora de Operación Triunfo 2017 ya ha tenido su primera reunión con Universal –la discográfica que llevará su carrera al menos hasta que termine la gira de OT- y la próxima semana concretarán cómo y de qué manera avanzará el futuro laboral de esta joven de 19 años. Es pronto para hablar de discos, de singles, pero hay una decisión que Amaia ha tenido que tomar nada más darse de bruces con la realidad que hay más allá de la academia y que pasa por elegir a su mano derecha, a la persona que vele por su carrera y por ella misma. Sin embargo, en su caso, había poco que decidir. Parece que la elección ya estaba hecha incluso antes de que una canción de David Bowie le diera el pase definitivo a la academia de OT.

Tal y como ha podido saber LOOK por fuentes cercanas a la pamplonica, Amaia ha confiado en su hermano Javier para todos los asuntos que tengan que ver con su futuro musical. Tal y como ella ha declarado en alguna ocasión, Javier ha sido el espejo en el que mirarse cuando las dudas le asaltaban y es su referente musical y personalmente. Si hay un momento en los tres últimos meses en el que la joven se ha derrumbado y ha llorado sin consuelo en una de la clase de los Javis ha sido cuando le ha tocado hablar de su hermano mayor. Músico, como ella, él ha guiado de alguna manera el futuro de su hermana pequeña y Amaia quiere que así siga siendo. Confía en él 100%.

Por su parte, Javier no es ajeno al éxito que Amaia ha conseguido a lo largo de esta aventura. Más maduro que su hermana y consciente de que OT era solo el principio de algo muy grande, el músico se ha estado formando estos tres meses para convertirse en ese asesor que ahora más que nunca la artista necesita. “Lleva tiempo informándose sobre contratos, giras, cachés.. y además él tiene formación en marketing. Quiere lo mejor para su hermana y está trabajando muy duro para conseguirlo”, confirman a LOOK fuentes del entorno de los Romero. El objetivo de Javier es llegar completamente formado a la reunión con Universal que tienen prevista para la próxima semana y conseguir el acuerdo más beneficioso para Amaia, una joven que solo siete días después de su salida de OT aún no habrá tenido tiempo de poner los pies en la tierra.

La elección de su hermano Javier como asistente personal no sorprende en absoluto a Universal, que ha trabajado con otros triunfitos como David Bisbal o David Bustamante que también tienen o han tenido en sus respectivos hermanos a su mano derecha. Precisamente el consejo del almeriense en su visita a los chicos este mismo lunes era que se rodearan de alguien que les quisiera bien y tratase de conseguir lo mejor para ellos y, en ese caso, Amaia ha seguido sus palabras a pies juntillas.

Lejos de Alfred

La carrera musical de Amaia se inicia, irremediablemente, de la mano de Alfred. La pareja representará a España en el certamen de Eurovisión con el tema ‘Tu canción’ y se ha convertido en un dúo aplaudido en lo artístico, pero admirado e idolatrado como pareja sentimental. Aunque es pronto para predecir el futuro de su noviazgo, lo que sí que es cierto es que todo apunta a que a nivel profesional ambos cantantes recorrerán un camino muy distinto. El miedo, según ha podido saber LOOK por fuentes de toda solvencia, es que este idilio pueda lastrar la carrera de Amaia y, por tanto, una vez pase la ansiada fecha, el 12 de mayo, el objetivo es desvincular a la navarra de Alfred, para que, entonces sí, ambos puedan crecer musicalmente de manera independiente al margen de si continúa o no su relación sentimental.

Así las cosas parece casi imposible que se cumpla ese sueño que este martes Amaia susurraba en rueda de prensa: “Me gustaría que todo fuera como antes”. No, Amaia, afortunadamente ya nada será como antes. Tu nueva vida solo acaba de empezar.