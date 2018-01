Se ha convertido en la mujer más buscada de la semana. Es rubia, ronda los 50 años y se la conoce por ser la mujer que bailó con Julián Muñoz esas sevillanas que le han costado su regreso a un centro penitenciario. Su testimonio resulta revelador para adivinar qué pasó realmente esa noche en una discoteca de la urbanización Calahonda, en Mijas, pero ¿quién es ella? ¿cuál es el testimonio de la mujer cuyos contoneos le han salido muy caros al exedil? LOOK la ha localizado en exclusiva. Se llama Rocío, tiene 59 años y no, no quiere esconderse. Quiere dar su versión de la ‘noche de autos’ y defender a Julián Muñoz, su amigo.

Según explica Rocío, la de las imágenes es la primera vez que Julián pisaba el Trafalgar, el pub de Mijas en la que fue grabado. El de Ávila llegó allí casi por casualidad después de cenar en un restaurante del mismo dueño, quien, al conocer que una de las amigas del exalcalde celebraba su cumpleaños, quiso invitar al grupo a una copa de champán. En este punto del relato, Rocío aclara consciente de sus palabras. “Pero él no bebe. Bebe agua. Y dicen que juega al paddle pero él no juega. Va para sentarse y leer el periódico, no para jugar”, explica. Además, en conversación con este medio, matiza en reiteradas ocasiones la hora en que bailaron juntos: “Eran la una y media. No las cinco, como se ha dicho”.

Matices aparte, reconoce que ambos bailaron unas sevillanas. Un par de estrofas y poco más, porque Julián “está muy mal”. “Pobrecito. No tiene ni fuerzas. Se asfixia y bebía agua, te lo juro por Dios“, insiste.

Compañeros en el Ayuntamiento de Marbella

Rocío, pese a todo lo que se ha especulado, no conoció al exalcalde recientemente, sino que a ambos les une una amistad que data de 25 años atrás, cuando coincidieron trabajando en el Ayuntamiento de Marbella. Fue esa la razón que les llevó a querer bailar juntos y a llevar a cabo esas sevillanas que para los dos serán inolvidables. “Lo de bailar fue porque me vio después de tantos años y fue tal la alegría que le cogí de las manos y bailamos unas sevillanas. Pero que fue un segundo porque él ni se mueve ni nada“, dice Rocío.

Apesadumbrada por lo ocurrido, no puede entender que aquellos compases le hayan costado a su amigo su ingreso en el CIS de Algeciras. Confiesa que el del otro día no es el Julián que conoció hace más de dos décadas y se autoinculpa por todo lo ocurrido: “Le vi triste. Él no era así. Era más alegre, más extrovertido.Ahora ahí sentado, sin hablar. No hacía nada. Fui yo la que le arranqué a bailar. Fui yo la culpable”.