El pasado 5 de octubre la vida de Antonio Carmona sufrió un impasse. La salud le obligó a frenar su carrera musical y a alejarse de los escenarios durante más de 112 días, aunque el cantante nunca se rindió. Ni permanecer en coma inducido durante más de cuatro días ni el proceso inflamatorio infeccioso que padeció pudieron con él y lo ha demostrado este miércoles en su vuelta a la pequeña pantalla.”Hubo un momento en el que me decían que me iba, y yo me daba cuenta. Es verdad que lo hemos pasado muy mal, pero creo que ya está superado. Ahora estoy vivo y me estoy cuidando muchísimo”, confesó en su reaparición en ‘El Hormiguero’. Pese a revelar el arduo camino al que se ha tenido que enfrentar desde entonces, el artista no hizo mención a los escollos y muros que durante estos cuatro meses este titán ha tratado de derribar. Escollos que su esposa, Mariola Orellana, sí ha confesado a LOOK.

“Está con un logopeda todas las semanas porque tiene el suelo de la boca dormido. Cuando has sido operado se te queda el músculo dormido y hasta que tienes la sensación de que vuelve a ser el de antes, pasa un tiempo”, dice la también representante de artistas. Un proceso que a base de intensos ejercicios de respiración, labiales y de repetición podrían acelerar su recuperación, tal y como comenta Mariola: “Con el logopeda le va muchísimo mejor y se está recuperando a marchas agigantadas. Tan solo debe mejorar la dicción al hablar y él seguirá con ello hasta que esté totalmente recuperado”.

Aunque la agenda de Antonio ya está repleta de próximos conciertos y tanto él como su familia desean mirar hacia adelante, Orellana se conmueve al recordar esta etapa a la que cataloga como “especialmente dolorosa”. “Él recuerda muy poco de ese día y yo también me emociono al hablar de esa etapa porque fue muy doloroso para todos“, dice a este medio Mariola. “Es verdad que este miércoles le vi nervioso porque era la primera vez que se enfrentaba al toro después de todo lo que había pasado”, añade.

Pese a que el círculo de Antonio, tal y como ha podido saber este medio, opina que su vuelta es precipitada, Mariola confirma que son muchas las localidades que podrán disfrutar del arte de Carmona. “Las fechas de conciertos siguen en marcha y comenzará en febrero. Ya ha arrancado los ensayos con músicos y con toda la artillería. De hecho, ha cantado un tema con Belén López, con Inma Cuesta y con Rosario que es una auténtica maravilla”, revela.