La muerte de Carmen Franco provocó una hecatombe familiar el pasado 29 de diciembre. Al menos, de puertas para fuera. Mientras su herencia y el reparto definitivo de su patrimonio todavía permanecen en el aire, los títulos nobiliarios de los Franco han enfrentado a los dos hijos más mediáticos de la ‘hijísima’. Francis Franco y su hermana mayor, Carmen Martínez-Bordiú, podrían verse envueltos en una guerra con el fin de arrebatar al otro el ducado de Franco. Un título que, tal y como asegura la Ley de Igualdad para Sucesión de Títulos Nobiliarios (aprobada en el año 2006), señala a Carmen como heredera indiscutible al ser la mayor de los siete hermanos. No piensa cederle esta distinción nobiliaria a su hermano a pesar de ser su ilusión, pero, ¿cuáles son los pasos a dar para reclamarlo?, ¿qué trámites tiene que realizar?, y sobre todo, ¿podría perderlo si no lo solicitara ya? LOOK ha contactado con Raúl Rodríguez, abogado experto en herencias, y el letrado ha despejado las incógnitas que todavía sobrevuelan en torno a esta polémica.

“Carmen Martínez-Bordiú tiene desde el fallecimiento de su madre un año para solicitar al ministerio correspondiente dicho título. Si ella no lo solicita, hay otro año para familiares cercanos, pero si en ese año tampoco lo reclama ningún familiar cercano, hay tres años más para cualquier persona que crea que merece ese título”, explica Raúl a este medio. Pese a que esta designación no cambiará la vida de Carmen, pues ser duquesa de Franco tan solo conlleva honores pero en ningún caso privilegios o compensación económica alguna, ella desea recibirlo como herencia.

Lo cierto es que la decisión de Carmen de luchar por este título ha sorprendido a muchos. Y es que Francis y la hija mayor de la ‘nenuca’ negociaron supuestamente en el 2013 para que él fuera el depositario del título a cambio de ella convertirse en la marquesa de Villaverde, pero aquel acuerdo parece haber quedado en agua de borrajas. Aunque el nieto del dictador siempre ha mostrado debilidad por convertirse en duque de Franco e incluso llegó a cambiar legalmente el orden de sus apellidos con el fin de asegurar la continuidad del de su abuelo, su deseo podría irse al traste a tenor de la actitud que Carmen ha mostrado últimamente.

Sin embargo, la guerra entre los hermanos se podría recrudecer aún más si este pacto hubiera tenido lugar, según el experto. “No sé si ese pacto existe o se hizo forzado en un momento determinado. No lo sé. Si siguen pensando lo mismo, ellos pueden repartirlo como crean conveniente. Otra cosa es que hayan firmado un pacto en el que ahora no están de acuerdo, tienen que pleitear. Eso ya sería una cuestión de pruebas y procedimientos judiciales. Si existe, ese pacto debería haber sido un pacto notarial y se debería poner en conocimiento del ministerio correspondiente“, afirma Rául a este medio.

Además, Carmen podría incluso arrebatar también el título que ya heredó su hermano Francis hace más de 12 años, convirtiéndose así en duquesa de Franco y marquesa de Villaverde. “Es cierto que ya el Tribunal Supremo está aplicando la retroactividad en esta ley y ya hay más de mil títulos nobiliarios que han pasado de hombres a mujeres porque se ha aplicado esta retroactividad. Por lo tanto, Carmen intentar lo va a intentar, seguro”, desvela el letrado. El ducado de Franco que el Rey le otorgó a ‘Carmencita’ en noviembre de 1975 con el tratamiento de Grandeza de España, no recaerá entonces en Francis Franco. Por lo menos, de momento.