El ‘culebrón’ de María Lapiedra ha reabierto heridas del pasado dentro y fuera de los platós. Cicatrices que jamás se cerraron, aunque a día de hoy hay una que sobresale por encima de todas: la denuncia de malos tratos que la actriz interpuso contra Ramiro Lapiedra el 24 de enero del año 2008. Una década después de que estallara esta historia, la catalana ha vuelto destapar lo que para uno de sus protagonistas es la caja de los truenos. “Yo no daría coba a Ramiro Lapiedra porque le puse una denuncia de malos tratos y le gané. Tengo una orden de alejamiento contra él. Os agradecería que paséis de este tío”, aseguró María hace tan solo unos días en ‘Cazamariposas’. Palabras que para Ramiro son catalogadas como ‘la gran mentira’ de su ex mujer y así se lo confiesa a LOOK: “Me he sentido abochornado y me han llegado a insultar por la calle porque con esta denuncia me estigmatizaron. Desde entonces mi vida ha sido muy difícil“.

El director de cine X está indignado, pues asegura que, pese a que sí existió la denuncia, esta fue archivada e incluso María llegó a desdecirse dos semanas más tarde. Junto a su testimonio aporta el auto del Juzgado de Violencia de género número 8 de Madrid en el que se revela que este litigio fue archivado el 14 de febrero de 2008. “No aparece justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. Se archiva la causa“, figura en el documento. Sin embargo, nada fue lo mismo para él desde entonces. “De varios trabajos me han rechazado como actor y director porque para ellos daba mala imagen. Recuerdo que cuando pasó iba a publicar una novela y la editorial se echó para atrás por la denuncia y en la tele me tienen vetado”.

Un veto completamente injustificado para Ramiro Lapiedra ya que otro de los escritos del Juzgado al que LOOK ha tenido acceso plasma la declaración con la que María retiró su demanda de violencia de género contra él. “Desea retirar la denuncia interpuesta el 24 de enero de 2008 contra Ramiro Lapiedra Gutiérrez al haberse producido un malentendido ya que ella exageró los términos de los hechos en dicha denuncia de forma que se trataba de vejaciones leves sin agresión que le perdona e interesa retirar la denuncia ya que ambas partes presentan el divorcio de MUTUO ACUERDO”, explicaba la joven en su comparecencia.

Diez años después de esta pesadilla, Ramiro confiesa que los tres testigos que María aportó a su denuncia eran falsos. “María Lapiedra llevó a tres personas para que corroboraran su declaración. Dos de ellos anónimos y uno de ellos Marc Ostarcevic, pero le salió el tiro por la culata porque dijeron que no era verdad. Intentó comprar a uno de ellos a cambio de sexo y dinero para que mintiera y él no accedió“, dice la expareja de María.

Hastiado de la situación, Ramiro este mismo lunes interpondrá una demanda a María por el daño que le ha causado y, de hecho, todo está en manos de sus abogados. ¿Se levantará el veto que Ramiro asegura tener en televisión desde entonces? Solo el tiempo lo dirá.