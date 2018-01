Edite Santos está más cerca de cumplir el sueño que hace 19 años inició. Aunque ahora respira tranquila, pues su hijo Javier Sánchez ha logrado que se admita a trámite la demanda de paternidad que se interpuso el pasado mes de julio, su camino ha estado repleto de espinas. Dos negativas por parte del Tribunal Supremo tumbaron su argumento y sus ánimos de lucha. “Por culpa de Julio casi me quito la vida”, ha desvelado esta semana en la revista ‘Corazón TVE’.

[Javier Sánchez sobre Julio Iglesias: “Ha demostrado ser más un truhán que un señor”]

Pese a que este intento de suicidio jamás se borrara de la memoria de la portuguesa, son muy pocos los detalles que se conocen de aquel día del año 1999 en el que quiso tirar todo por la borda. Más sincera y emocionada que nunca, la bailarina ha echado la vista atrás para ahondar en un día que, sin ninguna duda, ha marcado un antes y un después en la vida de ella y su familia. Así se lo confiesa a LOOK: “Me tiraron para atrás la demanda en los tribunales y se me vino el mundo encima. Pensé que no quería vivir con ello. Me terminaron ingresando”.

Pregunta: ¿Cómo está después de todo?

Respuesta: Estoy muy contenta. Creo que este va a a ser el gran año.

P: Esta semana ha confesado que lo pasó tan mal en el pasado que incluso intentó quitarse la vida. ¿Cómo está siendo recordar eso?

R: Ahora están siendo momentos tristes y felices porque se recuerdan cosas dolorosas. Intenté quitarme la vida, pero una amiga lo evitó porque vivíamos juntas y ella me encontró. Esto ya lo conocían mis dos hijos y ha sido lo más duro de todo.

[Primeras palabras de María Edite Santos tras admitirse a trámite la demanda de paternidad de su hijo Javier]

P:¿Qué le llevo a eso?

R: Me tiraron para atrás la demanda en los tribunales y se me vino el mundo encima. Pensé que no quería vivir con ello. Me terminaron ingresando en el hospital y ahí fue cuando llamé a mi hijo Javier para contarle lo que había pasado porque él estaba en Los Ángeles. No dejaba de llorar.

P: ¿Estuvo en tratamiento después?

R: Estuve en tratamiento durante un año con un psiquiatra y también con pastillas.

P: Su familia por entonces vivía en Portugal y usted en Valencia ¿Se lo contó?

R: No se lo dije hasta que no les vi. Se sorprendieron.

P: ¿Qué sentimiento tiene su hijo Javier por Julio Iglesias?

R: Él no guarda rencor a Julio porque no es rencoroso.

[Javier Sánchez tras presentar la demanda de paternidad a Julio Iglesias: “Estoy dispuesto a perdonar”]

P: ¿Quién es el gran apoyo de su hijo?

R: Su mujer le ha apoyado mucho en todo esto. Ella, yo y su hermano somos su apoyo.

P: ¿Confía en que lleguen a conocerse e incluso tener relación Julio y Javier?

R: Si no tiene relación ni con sus hijos imagínate con el mío. Me encantaría que la tuviera, pero lo veo difícil.