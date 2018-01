Entrevista exclusiva a Nerea (‘OT’ 2017): Así vivieron los concursantes el ataque de ansiedad de Alfred en plató

“Una gala muy dura”, así describe Nerea la última entrega de ‘Operación Triunfo’. La concursante, que ha sido la última expulsada del talent, cuenta en exclusiva a LOOK cómo vivieron los concursantes el ataque de ansiedad que sufrió en directo Alfred durante la última gala del concurso y que le obligó a abandonar el plató. El catalán comenzó a sentirse indispuesto a los pocos minutos de comenzar la emisión y, sin explicaciones por parte del concurso, Alfred desapareció del plano generando un gran revuelo en las redes sociales. Mientras la audiencia de OT se preguntaba qué le había ocurrido al joven y si revestía o no gravedad su estado de salud, sus compañeros tampoco tenían mucha más información al respecto. “No podíamos hacer nada por él. Se encargó en todo momento el equipo”, explica Nerea en conversación con LOOK.

Si lo de Alfred era o no un ataque de ansiedad no se puso en conocimiento de los concursantes hasta el final de la gala. “No fuimos conscientes de lo que le pasaba a Alfred. El equipo le atendió en todo momento, pero a nosotros tan solo nos dijeron que estaba mareado”, apunta Nerea, una de las compañeras que dio en todo momento su apoyo a Alfred una vez este regresó al plató. “Quiero darle las gracias a mis compañeros por todo su cariño”, ha apuntado el barcelonés este martes ya completamente recuperado.

Pero ataques de ansiedad aparte, la gala para Nerea fue doblemente dura por su expulsión. Tocó decir adiós a la academia pero también a su gran amigo Agoney, con el que ha forjado una amistad a prueba de kilómetros. A falta de que el canario dé su particular versión sobre su polémica relación con Raoul, ha sido Nerea la que le ha quitado hierro al asunto dando su opinión con ‘testigo de los hechos’. “Ha habido un amor amistoso, yo es lo que pienso. Nosotros tres nos entendimos muy bien desde el principio, hemos vivido algo muy bonito”, explica.

Uno de los criticados episodios donde Nerea se vio involucrada durante su estancia en el programa guarda relación con este ‘triángulo amistoso’. Las redes sociales vieron con malos ojos un gesto que tuvo lugar en la gala siete del concurso, cuando, a la hora de que los concursantes votaran a uno de sus compañeros para salvarlo de la nominación, Agoney y ella tiraron la pizarra tras comprobar que Raoul quedaba expuesto al veredicto de la audiencia en lugar de Ana Guerra. Un gesto que algunos calificaron de “desprecio” hacia la canaria, y que Nerea ha aclarado para este digital: “No me esperaba esta polémica. Agoney tiró la pizarra así, como con más estilo, y yo la tiré normal (nos dicen que las tiremos al suelo cuando terminamos de enseñarla). Este tema ya lo habló Agoney con Ana y le dijo que lo sentía, pero es verdad que él quería que se quedara Raoul y se enfadó un poco por la situación”.

El “miedo” de los concursantes por salir fuera de la academia

Un poco abrumada por la cantidad de comentarios que han propiciado cada uno de los acontecimientos sucedidos en la academia, la catalana dice no ser consciente todavía de todo el boom mediático que ha supuesto esta edición de ‘ OT ‘. Una trascendencia en los medios que, según ella, preocupa de alguna manera dentro de la academia: “Nos da un poco de miedo salir, estamos muy protegidos allí dentro”. A pocas horas de su salida Nerea confiesa que sufrió un “shock de información” tras cruzar las puertas del concurso, un proceso de asimilación que la catalana está tratando de canalizar de la mejor manera posible.

Pese a que los chicos de ‘ OT ‘ ya pisaron la calle con motivo de la celebración de la nochebuena, Nerea confiesa que este es su primer baño de realidad a excepción de las firmas de discos.“Por mi bien, y para que no me condicionase dentro de la academia, no quise ver nada durante la salida de Navidad. Mis amigas me mostraron tres tuits de Marta Sánchez, Pastora Soler y Blas Cantó, pero era tuits buenos que no me iban a afectar negativamente”, cuenta Nerea, y es que la joven dice estar muy sorprendida de lo que está viviendo en las últimas horas.

Eurovisión, un sueño truncado para Nerea

Una vez fuera de la competición, la catalana no duda en reconocer que para ella el premio más importante del concurso era conseguir el pasaporte para representar a España en Eurovisión. Este sueño se ha visto truncado debido a que, según las normas del programa, únicamente los cinco finalistas de OT optan a acudir al Festival europeo. “Cuando nos nominaron a Agoney y a mí fue lo primero que hablamos. Para nosotros ha sido una pena que uno de los dos nos quedáramos fuera de la carrera a Eurovisión”, cuenta Nerea.

Lo cierto es que algunos de los concursantes no han mostrado mucho entusiasmo con la idea de acudir a Lisboa para representar a España, una tarea nada fácil de desempeñar que no todos desean de la misma manera: “Yo creo que todo el mundo quiere ir. Hay gente que está más ilusionada y otros que menos, eso sí”, y añade que su amigo Agoney es el concursante más interesado en ser el protagonista de la candidatura española.

Ya fuera de la academia, Nerea reconoce que se ha dado cuenta lo mucho que le ha gustado estar ahí. Una oportunidad que quiere aprovechar, una vez fuera, para proyectar su propia carrera musical.