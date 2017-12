El 2017 ha sido un año ‘movido’ para Froilán, al menos en lo que al terreno sentimental se refiere. El sobrino del rey Felipe vivió su primer gran desengaño amoroso el pasado mes de octubre, cuando se dio por terminada su relación con Mar Torres. La que durante años fuera una de sus amigas más cercanas pasó a ser algo más, pero, tras un ajetreado verano de fiestas y jornadas en yate, el romance se fue a pique. No obstante, Froilán es muy joven y hay muchos peces en el mar, por lo que, desde entonces, no han faltado las informaciones que le relacionaban con varias jóvenes de conocidas familias.

Almudena Lapique ha sido unas de las VIP que, por su cercanía a Froilán, hicieron saltar las alarmas de romance este otoño, pero no ha sido la única. Alba Díaz Martín, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal, quien estrenó la mayoría de edad hace apenas dos semanas, es una de las amigas más cercanas del nieto del rey emérito, a juzgar por los efusivos gestos de cariño que ambos se dedican.

El supuesto romance con Froilán ha sido, hasta el momento, la única polémica en la que se ha visto envuelta Alba Díaz, una joven discreta y estudiosa, que se postula como una digna heredera de su madre en el mundo de la moda. De todos modos, la propia Vicky Martín Berrocal, así como Virginia Troconis, con la que Alba mantiene una relación excepcional, han desmentido que entre la hija de El Cordobés y el hijo de la infanta Elena haya algo más que una amistad.

Sea como fuere, LOOK ha conseguido en exclusiva las imágenes que demuestran que entre Alba Díaz y ‘Pipe’ existe, al menos, una amistad muy estrecha. En las citadas fotografías se puede ver a Froilán abrazando muy efusivamente a la hija de Vicky Martín Berrocal, evidenciando la complicidad entre ellos. Esta escena sucedió el pasado 12 de diciembre, fecha del 18º cumpleaños de Alba, cuando ambos acudían a su centro de estudios.

Y es que, en el último año, los dos jóvenes han tenido ‘vidas paralelas’ en lo que a su carrera se refiere. Tras graduarse de Bachillerato en Estados Unidos, ambos regresaron a España en verano y coincidieron en Marbella, donde se conocieron. Además, Alba y Froilán han elegido la misma universidad para realizar sus estudios. Se trata de The College for the International Studies, una institución situada en el centro de Madrid, cuyo coste por curso ronda los 20.000 euros. Mientras la hija del Cordobés ha optado por ‘Marketing’, Froilán lo ha hecho por ‘Business’, aunque está claro que aprovechan los descansos para verse y compartir confidencias.

Si esta amistad acaba derivando en romance, como sucedió con Mar Torres, o no, es una respuesta que solo el tiempo desvelará. De momento, lo que es claro es que ambos disfrutan de su juventud y de la intensidad de las emociones que suelen acompañarla.