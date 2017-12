“No te digo el nombre ni muerta. No lo quiero mentar como se dice en mi tierra”. Estas son las palabras que Terelu pronunció este miércoles en ‘Mi casa es la tuya’ e hicieron saltar la liebre acerca de un antiguo amor del que parece no guardar buen recuerdo. Mientras hablaba, la colaboradora no imaginaba que la charla telefónica en la que desmentía su pasado sentimental con Bertín Osborne, reabriría heridas de una relación anterior. Ni mucho menos que el cantante dejaría un reguero de pistas que situarían el foco de atención en el torero Martín Pareja-Obregón, con quien la malagueña mantuvo un fugaz romance hace casi dos décadas. Para arrojar luz sobre esta historia que, a tenor de las palabras de Terelu, dejó un mal sabor de boca a la hija mayor de Teresa, LOOK se ha puesto en contacto con ambos. Mientras Terelu confiesa no entender “la chorrada de sacar ese nombre ahora”, el diestro no tiene reparo en explicar el origen de su comentario. “Estará despechada”, confiesa el diestro a este medio.

[El ‘huracán Campos’ llega hasta México: los durísimos ataques a Terelu y a su madre]

Pregunta: Que Terelu no le quiera ni nombrar ha hecho pensar que la relación no acabó del todo bien…

Respuesta: Yo sí acabé bien. La relación terminó y punto.

P: Pero, ¿por qué cree entonces que hizo este comentario?

R: Estará despechada, seguramente. Será que soy muy guapo y muy intenso…cuando un tío muy guapo y muy intenso desaparece de la vida de alguien pues pasa esto.

P: ¿Puede que usted tomara la decisión de romper y a ella le costara asimilarlo?

R: Al final se acabó porque las cosas se acaban. Fue cosa de los dos, cada uno tiramos por nuestro camino y se acabó el problema.

P: ¿Quizás tuvo que ver la distancia?

R: Ella o yo viajábamos mucho los fines de semana para vernos. O bien nos veíamos en Madrid, o en casa de Bertín en Sevilla que yo vivía allí o nos íbamos a una finca que yo tengo en Huelva o en Marbella…

P: ¿Desde entonces ha mantenido contacto con Terelu?

R: Ya no mantenemos contacto, para nada.

P: ¿ Y han coincidido después de romper?

R: Hemos coincidido alguna vez, pero no nos hemos saludado. Solo nos hemos visto de lejos. El problema lo tendrá ella porque yo le doy la mano al diablo si hace falta.

P: ¿Usted sí guarda buen recuerdo de ella?

R: Hombre yo guardo lo bueno de cada persona y lo malo me lo guardo para mí. Si la relación se acaba lo que piense la otra persona me da igual y más Terelu. Lo que piense Terelu me entra por un oído y me sale por el otro.

P: ¿Cuando comenzó la relación pensó que no tendría recorrido?

R: No, porque soy muy intenso. Si me gusta una mujer voy con ella hasta la muerte de ese amor. Con ella me pasó eso pero la relación acabó muriendo. Fueron unos seis meses hace al menos 15 o 17 años.

P:¿Llegó a conocer a María Teresa?

R: Sí, y a Carmen también.

P: ¿Y como fue el trato con Teresa?

R: Bueno…Ahí lo dejo. Es una persona muy posesiva, lo controla todo y controlar a un torero es muy difícil porque tenemos mucha personalidad.

P: ¿Cree que eso pudo influir en que no saliera adelante?

R: No creo, pero controla todo. A sus hijas, a la tele, a los programas…