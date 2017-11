Kevin Spacey, fotografiado durante un encuentro íntimo con un joven

Ocultas durante casi dos décadas, la actualidad rescata estas fotografías inéditas tras estallar en Hollywood el escándalo de presuntos abusos y acoso sexual en el mundo del cine. Ocurrió hace 17 años y son las primeras imágenes en las que se puede ver al actor Kevin Spacey en compañía de un joven, compartiendo momentos íntimos.

Spacey tenía entonces 41 años y su nombre era sinónimo de éxito, tras el estreno de American Beauty. Las fotografías se tomaron, precisamente, un día antes de que el intérprete recibiera, con todos los honores, el premio Oscar como mejor actor por esa película. El joven acompañante era entonces veinteañero, la mitad de edad que Spacey, y el encuentro tuvo lugar a plena luz del día en el Memorial Park de Topanga, en Los Ángeles.

Un fotógrafo sorprendió a la estrella de cine comprando varias revistas en un quiosco cercano al parque, acompañado de un joven modelo, el sábado 25 de marzo del 2000. La escena continúa con un paseo hacia las colinas del parque. Las imágenes, que han permanecido ocultas 17 años, muestran el encuentro del actor y el joven, observando el paisaje y en actitud íntima.

Kevin Spacey aparece en titulares desde hace semanas y no precisamente por sus logros como actor. Desde que se destapara el escándalo del productor norteamericano Harvey Weinstein, acusado de acoso y abusos sexuales por 76 mujeres, el veterano actor y protagonista de la exitosa serie ‘House of cards’, entró por la puerta grande en la lista de presuntos acusadores. El también actor Anthony Rapp le acusó públicamente de haberle agredido sexualmente en 1986, cuando tan solo tenía 14 años, al finalizar una fiesta en su apartamento de Manhattan. Spacey se disculpó personalmente a través de su cuenta personal de twitter, el pasado 30 de octubre, tras decir que admiraba a Rapp, que no recordaba muy bien su conducta, que estaría bebido y que se disculpaba sinceramente.

Posteriormente comenzaron a salir nuevas acusaciones. Hasta ocho miembros del equipo de la serie ‘House of Cards’, que exigieron anonimato, relataron presuntas agresiones y abusos sexuales por parte del actor, según informó la cadena norteamericana de televisión CNN. Netflix ha suspendido el rodaje y los guionistas estudian la forma de ‘matar’ a su protagonista, Frank Underwood, encarnado por Spacey, con el fin de que la siguiente temporada desaparezca por completo su personaje.

La caída en picado de Spacey parece no tener fin. La productora Sony Pictures ha decidido este viernes eliminar también al actor de ‘Todo el dinero del mundo’, la última película de Ridley Scott. Se volverán a rodar sus escenas y será el actor Christopher Plummer quien le sustituya.

El representante del señalado actor ha declarado que “Kevin se está tomando el tiempo necesario para evaluar su situación y optar, si es necesario, a un tratamiento’. Lo cierto es que Spacey ingresó a primeros de noviembre en la clínica The Meadows, situada en Arizona y especializada en desordenes de conducta para tratarse de su adicción al sexo. El productor Weinstein ingresó en el mismo centro días antes.