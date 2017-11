Este 2017 va a acabar con una de las bodas del año: la de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Los detalles del enlace van trascendiendo a cuenta gotas, a golpe de exclusiva y sin que nadie sepa nada que ellos no desvelen antes en su revista de cabecera. Ni siquiera los invitados o sus más allegados tienen más información. Su enlace es casi un secreto de Estado y la posibilidad de que se produzcan filtraciones la pareja no la contempla. Sin embargo, hay algo que ha logrado escaparse a su férreo control. Muy a su pesar, LOOK puede informar de la hoja de ruta que seguirán los privilegiados invitados y de lo que tendrán que desembolsar para hacerla realidad.

Hablamos de privilegiados porque solo un puñado de familiares y amigos podrán ser testigos del día más feliz para Ana y Fernando. Según ha podido confirmar este digital, no más de 30 acompañantes por contrayente. Esa cifra deja muy lejos la posibilidad de que el tenista, con una amplísima familia, pueda acoger en la ceremonia a todos los suyos. De manera ineludible, Verdasco ha tenido que trazar una línea roja para dejar fuera de su boda a personas muy allegadas que, probablemente, de haberse celebrado en España y en otras circunstancias, sí habrían acudido.

Y es que una boda en el Caribe no facilita mucho las cosas. Para algunos amigos del deportista ha sido imposible cuadrar las agendas dada la complejidad del viaje y han tenido que anular su presencia. Así, para los novios se reduce el número de invitados haciendo de la suya una ceremonia íntima tal y como tenían prevista, según la versión de Ana Boyer. Pero, ¿realmente es la complejidad del viaje el motivo esgrimido por los posibles invitados o se trata en realidad del elevado coste que supone llevarlo a cabo? LOOK ha podido saber que viajar al Caribe para esta gran boda no está al alcance de todos y que son muchos los que han declinado asistir dado que los novios no se hacen cargo de los gastos.

¿Y en qué consisten estos gastos? Los afortunados que acompañen a la pareja tendrán que pagar el viaje desde Madrid hasta dos islas del Caribe, Santa Lucía o Barbados. Haciendo escala en Miami -como está previsto- el billete podría costar unos 1.200 euros. Una vez aterrizados en una de estas dos islas, una avioneta los trasladará hasta la isla elegida por la pareja donde se realizará la ceremonia y donde pasaran no más de dos noches. Esta segunda avioneta más las dos noches de alojamiento costará a los ‘elegidos’ casi 1.500 euros. En definitiva, cada invitado, solo en gastos de desplazamiento y alojamiento, desembolsará más de 2.700 euros. Un coste de por sí elevado al que hay que sumar el hecho de que algunos de los asistentes tienen que cogerse días de vacaciones, comprarse ropa y, por supuesto, agasajar a los contrayentes con un regalo de boda.

Así las cosas, queda claro que, mientras que para algunos estas cifras son sencillas de asumir, para otros invitados resulta completamente privativo y han decidido perderse ‘la boda del año’. Hay que destacar también, que entre los que sí han decidido acudir asumiendo este gran desembolso los hay que se han sincerado con la pareja para explicarles que su regalo de boda será ese, su presencia.

Los encargados de gestionarlo todo

Otro de los datos curiosos que también ha podido saber LOOK es que son Ana Boyer y Fernando Verdasco los que gestionan todos los pagos. Es decir, los invitados pagan a la pareja estos más de 2.700 euros y son ellos los que compran los billetes de avión y pagan el alojamiento. En las cuentas bancarias de los novios están llegando poco a poco los pagos de sus amigos y familiares para que ellos gestionen el abono correspondiente sin intermediarios. De este modo, se evitan filtraciones y se descarta, a priori, que la prensa descubra el lugar exacto donde se celebrará la ceremonia. En este caso, el secreto mejor guardado, de momento, no es el vestido de la novia, como suele ser habitual, sino la pequeña isla que han elegido para casarse.

En referencia a la lista de invitados se saben pocos detalles. Del mundo del tenis sí que acompañará a Verdasco su amigo Feliciano López, pero no estará Rafa Nadal ni su novia Xisca. Se baraja también la posibilidad de que Marc López también esté presente en el enlace ya que es uno de los mejores amigos, junto a Feli, que Verdasco tiene en el circuito.