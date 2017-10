Tras explotar el ‘escándalo Weinstein’ sobre los polémicos casos de acoso sexual a numerosas actrices americanas, comienzan a salir a la luz los primeros casos sucedidos también en España en manos de otras personalidades del mundo del cine. Por eso, Bárbara Rey (67) ha concedido una entrevista exclusiva a LOOK en la que destapa un nuevo caso de acoso sexual sucedido en la década de los setenta, cuando la veterana artista “comenzaba a despuntar”. “Sufrí acoso durante dos o tres días y decidí dejar el proyecto incluso contra la voluntad de mi representante”, relata a este digital.

Pregunta: Después de lo que está saliendo en la prensa sobre el ‘Escándalo Weinstein’, ¿sufristeis algo parecido en España las actrices de vuestra generación?

Respuesta: A mí me ocurrió. No recuerdo bien si en el 70 o en el 71. Era una cosa muy silenciada pero claro que ocurría. Me ocurrió en aquella ocasión y dejé la película. Me marché. No tenía un papel protagonista ni importante pero lo dejé incluso en contra de mi representante. Se enfadó conmigo y me comentó que eso me iba a perjudicar una barbaridad.

P: Sufriste acoso…

R: Sufrí acoso sexual y lo aguanté durante dos o tres días. Soporté y cuando vi que la cosa se iba a poniendo cada vez más seria, cogí y me fui. Abandoné el proyecto.

“En cuanto me descuidaba me ponía la mano por el hombro, se arrimaba… Fue en público pero no era tonta”

P: ¿Qué tipo de acoso?

R: Estaba muy pendiente de mí desde el principio. Iba detrás de mí todo el tiempo y en una fiesta de producción, en cuanto me descuidaba, me tocaba por allí, por aquí… dónde pudiera. En cuanto me descuidaba, me ponía la mano por el hombro, se arrimaba… Fue en público pero no era tonta. Eso no era normal. No pasó nada porque yo no quise.

P: Otras actrices como Emma Suárez han explicado en estos días que en España no existe la figura del productor poderoso. Pero quizá era diferente en aquella década española…

R: En este caso no era productor como Weinstein. Era un director de cine de la época muy bueno y con una trayectoria extraordinaria, con numerosos premios y muy reconocido. Pero nunca revelaré su nombre porque no quiero problemas y además murió hace unos años.

P: Cuando ocurrió aquello, ¿ya trabajabas en la película?

R: Ya había rodado dos o tres planos en Madrid. Tenía un papel pequeñito. Lo que pasó es que al marcharme creo que quitaron los planos del montaje y ese papel lo hizo otra chica. Yo empezaba a despuntar y era la época en la que lo tuve más difícil. Dejar aquella película incluso en contra de la opinión de mi representante podría haberme ocasionado muchísimos problemas. Pero la verdad es que no fue así, afortunadamente.

P: ¿Exactamente cómo decidiste que por ese tipo de situaciones no estabas dispuesta a pasar?

R: Porque no soportaba la situación. No lo hablé nunca directamente con el director sino con mi representante. Le dije ‘me voy de aquí’ y a él le pareció mal. En aquella época no tenía dinero y me tenía que pagar un billete de avión para volver a casa. Fue difícil pero mi representante se vio obligado a intervenir. No le di otra alternativa por mi parte y me sacó aquel billete de vuelta. Además estuve en aquellos días acompañada por una amiga que puede dar fe de todo lo que cuento. Es la pura verdad.

“Hace años estas cosas pasaban. Lo sé con absoluta certeza”

P: ¿Has vuelto a vivir alguna situación parecida después de aquella?

R: No me ha vuelto a pasar nunca nada parecido, gracias a Dios. Siempre he mantenido una actitud bastante distante con quien yo veía que debía tenerla y también he tenido suerte posteriormente de que no me ha vuelto a ocurrir ninguna situación desagradable en ese sentido.

P: Leticia Dolera ha denunciado otro caso cuando cumplió 18 años. ¿Es una situación que pasa más a menudo y que sufren otras mujeres?

R: Ahora mismo no lo sé porque es distinto pero hace años estas cosas pasaban. Eso sí lo sé con absoluta certeza.