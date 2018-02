Pablo Motos consigue lo imposible. El pasado jueves Chenoa y Carlos Latre se sentaron en el plató de ‘El Hormiguero’ para hacer promoción de su programa, ‘Tu cara me suena’. La distendida charla entre los tres hizo que Chenoa se sintiese como en casa, una relajación gracias a la cual la mallorquina reveló algunos de sus secretos más íntimos, como que se pone yogurt natural en sus ‘partes nobles’ cuando está baja de defensas. Entre risas y chascarrillos discurrió esta entrevista, un buen rollo que tuvo como guinda la aparición de Mónica Cruz. La hermana de Penélope –que trabaja en ‘El Hormiguero’– se encontró con la cantante, un hecho que tenía más connotaciones que las aparentes.

Para entender la importancia de este reencuentro hay que remontarse a la publicación de la biografía de Chenoa, ‘Defectos perfectos’, donde la artista narró un episodio que le ocurrió tras finalizar su noviazgo con Bisbal:”Dos años después de nuestra ruptura se dio un Expediente X de lo más curioso: una colaboradora suya (refiriéndose a una persona que en su momento trabajó con David) se me sentó al lado en un avión para contarme los detalles pormenorizados de su historia con mi ex. Yo pensé que me encontraba en un programa de Cuarto milenio, todo muy surrealista. Para entonces ya no lloraba las penas y no veía la necesidad de semejante confesión. “Querida, si necesitas desahogarte o limpiar tu conciencia, ahí están los confesionarios“”. Añadir la frase “yo no lloraba las penas” trajo cola, y es que Mónica fue la protagonista del videoclip del almeriense de ‘Lloraré las penas’, una de sus canciones más exitosas. Todo ello vinculó automáticamente a Cruz con David Bisbal, sembrando la sospecha de que la bailarina fuera una de las mujeres con las que el cantante fuera infiel a Chenoa.

Dados los antecedentes, el encuentro traía mucha cola. Pese a ello ambas se mantuvieron en su sitio, Chenoa como invitada y Mónica mostrando exóticos productos de belleza y estilo . “Perdona que te diga pero esto apesta”, fue el único comentario ‘fuera de tono’ que esbozó Chenoa acerca de una mascarilla magnética que enseñó la hermana de Pe, un detalle sin importancia dada la historia que podría existir detrás de estas dos mujeres.