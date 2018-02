El pacto de silencio de los socios de Isabel Pantoja

Diseñar su propia línea de ropa es una de las mayores ilusiones de Isa Pantoja. Un sueño que se había hecho realidad gracias a su madre, Isabel Pantoja, y ‘Arrabalera’ una marca de ropa ibicenca con la que se habían asociado para crear Sissy, su propia firma. Ahora todo se ha venido abajo y, a pesar de que los socios han hecho un pacto de silencio para no desvelar en qué punto se encuentra el proyecto, LOOK puede adelantar que hay un parón y que no está clara la continuación.

Sissy se fraguó en verano de 2017 y desde entonces han estado trabajando en ello. Madre e hija estaban más unidas que nunca. Tal como la última había confesado, estaban muy entregadas al haber encontrado este punto común. Sin embargo, la decisión de Isa de volver con Alberto, el padre de su hijo, hizo que todo saltara por los aires. Aunque en principio su familia lo aceptó e incluso estuvieron juntos en el cumpleaños de Ana, la hija de Kiko, el pasado noviembre, al final a Isabel Pantoja no le hacía demasiada gracia esta relación y prefirió que Alberto no cenara junto a ella en Navidad, una decisión que provocó que su hija acabara contando sus desavenencias familiares en ‘Sábado Deluxe’.

Lo hizo el 13 de enero. La misma noche que su madre daba su último concierto en España y el mismo día en que se presentaba la primera camiseta de Sissy, la primera creación, una prenda que tenía casualmente la finalidad de homenajear a su madre y que acabara siendo repartida en los conciertos. A partir de ese día 13, empezaron a llegar los problemas. Al parecer Isabel Pantoja y sus socios habrían decidido prescindir de Isa en el negocio tras dicha entrevista y ella habría tomado medidas legales para dejar claro su desacuerdo. Nada más lejos de la realidad.

Ahora LOOK puede afirmar que el proyecto esta en ‘standby’, que nadie ha echado a nadie y que, aunque la relación de Isabel e Isa no es buena -prueba de ello es que la pequeña del clan ni siquiera se ha acercado al hospital a ver a la hija de Kiko que acaba de nacer-, en la página web siguen apareciendo las fotos de Isa. La continuidad de Sissy está en peligro, pero Carmen Alcaraz y Álex García, los socios de la tonadillera, han hecho un pacto de silencio y se niegan a explicar cuál es el problema real que ha provocado tan drástica decisión.