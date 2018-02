Jorge Javier Vázquez ahoga sus penas en la noche madrileña tras su ruptura

Se les rompió el amor. Jorge Javier Vázquez (47) confirma su ruptura sentimental con Paco, su pareja durante más de diez años. “No voy a desmentir algo que es verdad”, escribía el presentador en su blog semanal de la revista ‘Lecturas’, donde se atreve a contar cómo ha vivido la exposición pública de este hecho. “A mis compañeros y a los que me siguen por aquí solo les puedo decir que no les voy a negar la evidencia, pero que, por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo”, explica el presentador de ‘Sálvame’.

Jorge Javier , que hace unos años era uno de los rostros más habituales de la noche madrileña, parece querer recuperar este hábito tras su ruptura, y es que el presentador ha contado cómo ha sido una de sus primeras escapadas nocturnas tras estrenar soltería. El presentador confiesa en la revista que junto a su amiga Belén Rodríguez, se aventuró a redescubrir la noche madrileña el pasado sábado, tras finalizar el último ‘Deluxe’: “Dada mi situación actual obligo a Belén Rodríguez a salir a tomar una copa después del ‘Deluxe’. Invitamos también a mi Cristina (que es mi ángel de la guarda) pero se pone terca y dice que no sale. Y entonces le respondo yo que a ver si se piensa que a nosotros nos apetece salir, pero que no nos queda más remedio. Que tendré que ver qué se cuece ahora por la noche”.

Este medio ha podido conocer que J.J acudió a la fiesta madrileña ‘Baila Cariño’, donde ataviado con un sencillo jersey y vaqueros se entremezcló entre las decenas de personas que abarrotaban la sala. “Nos lo pasamos de miedo. Se me acercan muchos chicos felicitándome por mi trabajo y otros para decirme que sus madres y sus abuelas me aman. Intento ligar con sin éxito con un francés muy guapo que dice que es actor. Me voy a dormir muy tarde -más solo que la una.”, ha narrado en su texto de ‘Lecturas’ el ‘dueño del cortijo’ de ‘Sálvame’.

Libre y sin ataduras, así es como se encuentra en estos momentos el famosos presentador de Telecinco. Una nueva etapa personal donde J.J podría volver a encontrar el amor.