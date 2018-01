La entrevista concedida por Ágatha Ruíz de la Prada en el programa ‘Sábado Deluxe’ ha abierto nuevos frentes entre la diseñadora y su exmarido Pedro J. Ramírez. El periodista ha intentado zanjar el tema en el espacio radiofónico ‘Es la mañana de Federico’, en el que se ha sentado este mismo lunes. “Yo solo voy a hablar de la mujer que comparte mi vida y que me hace inmensamente feliz”, dice el director de ‘El Español’.

La visita de Ágatha al programa de Jorge Javier Vázquez ha dejado varias declaraciones incendiarias hacia el padre de sus hijos. Muy en su línea, la empresaria de moda mantuvo en su discurso un tinte irónico al que sumó comentarios que han llamado la atención de los medios. De la Prada dijo delante de Belén Esteban que su exmarido no conocía a la colaboradora. “No se puede ser más cateto”, añadió la diseñadora tras constar este hecho ante la sonrisa de Belén y el consecuente aplauso del público. Federico Jiménez Losantos no ha querido perder la ocasión de preguntar sobre este tema a su invitado, que no ha dudado en responder. “Me han contado lo que salió, la verdad es que coincidimos en unos premios. Ella estaba en una polémica con LOC y dije la verdad, que no ponía cara a Belén Esteban. Yo no veo la tele, pero no tengo nada en contra de Belén Esteban”, decía el periodista a su colega Federico.

A las declaraciones que hizo su exmujer sobre su relación, Pedro J. Ramírez no ha querido entrar al trapo, lo que no quita para que el periodista aprovechase la ocasión de alardear de su nuevo amor una vez más. “El amor siempre podrá con el odio, y creo que siempre sucede así en todos los órdenes de la vida”, decía el director de ‘El Español’, el cual añadió cómo iba a ser su estrategia en esta guerra mediática que parece habe07r avivado Ágatha: “La generosidad es más potente que el rencor. No voy a hacer comentarios sobre otras personas que no forman parte de mi proyecto vital”.