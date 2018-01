En noviembre del año 2016 la vida sentimental de Ágatha Ruiz de la Prada se hizo añicos. El que había sido su pareja durante más de 30 años decidió emprender un futuro sin ella y la diseñadora tuvo que aceptar la decisión de Pedro J. Ramírez. Sin embargo, el camino no fue fácil y en tan solo una semana la diseñadora perdió 10 kilos. La madrileña fue consciente entonces de que ese día comenzaba otro futuro para ella y pese que ahora echa la vista atrás con cierto recelo, Ágatha asegura que la separación le ayudó a quitarse un peso de encima. La colorista ha comenzado a recomponer su vida tras su sonado divorcio y se ha confesado, por primera vez, en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

[Pedro J. Ramírez responde a Ágatha Ruiz de la Prada: “Cuando se es tan feliz como lo soy yo, no hay margen para nada más”]

“Yo no me hubiera separado”

“No quiero que se me conozca por ser la divorciada de, sino por mis diseños. Es cierto que no me hubiera separado porque sentía que estaba en una época para tener nietos y no para buscar novio”, ha revelado Ágatha. Tal fue su asombro en aquel momento que Ruiz de la Prada consideraba que su matrimonio iba viento en popa. Jamás sospechó que existieran grietas en él. “La noche anterior al divorcio Pedro J. y yo éramos una pareja de 9,5. No me lo podía esperar“, ha dicho.

[Ágatha Ruiz de la Prada: “Pedro J. era un coñazo”]

“Pedro J. se cree que es más importante que nadie”

La publicación de ‘Harper´s Bazaar’ hace solo unos días mostró a Pedro J. y a su pareja, Cruz Sánchez Lara, bebiendo las mieles de la felicidad. Sus románticas palabras desnudaron la nueva etapa que vive el Director de ‘El Español’ actualmente, aunque para Ágatha su actitud tampoco es asombrosa. “Pedro J. ha sido cursi toda la vida. Sin embargo, él se cree que es más importante que nadie y está en un momento muy egoísta de su vida”.

“Mis hijos han tomado partido por mí”

Las últimas declaraciones de su hija, Cósima Ramírez, dejaron entrever las rencillas que su hija y Pedro J. poseen en la actualidad. Al ser preguntada por el meloso reportaje que su padre y Cruz habían protagonizado, Cósima se limitó a decir a este medio: “No tengo ningún comentario al respecto, al menos ningún comentario agradable”. Palabras que no sorprendieron a Ágatha, pues según ella misma ha asegurado Tristán y Cósima se han posicionado desde el principio de su lado.

“Agradezco que haya pasado esto. Mis hijos han tomado partido por mí en la separación y de hecho, viven conmigo”, ha revelado la diseñadora.

“Tengo ganas de un novio maravilloso”

Ágatha ha asegurado encontrarse en su mejor momento. No tiene intención de renunciar a nada y mucho menos a una persona que merezca la pena. “Tengo ganas de un novio maravilloso. Eso sí, no tengo ganas de sexo ni soy nada viciosa. Eso sois vosotros lo de ‘Sálvame’. Si a mi un tío no me gusta no quiero que me toquen ni con un palo”, ha desvelado.

“Muchos de los amigos que han ido a casa a cenar han acabado en la cárcel”

Pese a que Ágatha ha preferido no dar nombres que acusaran a nadie, la madrileña ha recordado que muchos de los rostros conocidos que derrochaban poder por entonces acabaron entre rejas. “De mis amigos solo han acabado dos en la cárcel, pero muchos de los amigos de Pedro J. que fueron a casa a cenar han acabado en la cárcel. Recuerdo poner la televisión y alucinar”, ha dicho.