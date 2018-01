Jorge Javier Vázquez ya habla de ruptura en la intimidad

Jorge Javier Vázquez (47) quizás no esperaba que el 2018 comenzaría con un pulso por parte del amor. El presentador triunfa en el terreno profesional, pero su relación sentimental con el que ha sido su compañero durante más de 10 años se resquebraja por momentos, según ha revelado esta semana ‘Diez Minutos’. Pese a que todavía no se ha confirmado nada públicamente , son muchos los rumores que apuntan a una grave crisis entre Jorge Javier y Paco, por lo que el de Badalona no estaría viviendo su mejor momento.

Una información que cobra más fuerza si cabe después de que su pareja, Paco, no acudiera el pasado 15 de enero a una de las citas más importantes de Jorge Javier. Ese día se estrenaba su proyecto musical ‘Grandes Éxitos’ y todo el mundo esperaba que, como en otras muchas ocasiones, su pareja le arropara en un día tan especial. Sin embargo, no fue así.

Según ha podido saber LOOK, Jorge Javier Vázquez aprovechó ese día para desahogarse con su círculo más cercano. Tras el estreno Jorge Javier se quiso rodear de los suyos, de aquellos que siempre le han apoyado y le han escuchado cuando la vida no le sonreía como él deseaba. Se consoló con ellos y, por primera vez, habló de ruptura.

Aunque el presentador ha tratado de mantener su noviazgo alejado de los focos, más de una vez ha confesado que su relación ha sido muy inestable a lo largo de los años. Fue el pasado mes de diciembre cuando abrió su corazón en ‘El Programa de Ana Rosa’: “Durante diez años hemos roto muchas veces. Igual llevamos juntos un cuarto de hora. Una de ellas fue por el asunto catalán”.