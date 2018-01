Carmen Martínez-Bordiú rompe el pacto de silencio con su familia

La muerte de Carmen Franco ha supuesto para su familia la debacle de una época. Los herederos de la única hija del Caudillo se enfrentan al reparto de una herencia millonaria y a la sucesión de una serie de títulos nobiliarios que podrían haber creado discrepancias entre los hermanos. Concretamente, entre Francis y Carmen, ya que ha sido pública la contienda que ambos mantienen en referencia al famoso ducado de Franco. Para evitar más comentarios al respecto, los hermanos Martínez-Bordiú han decidido guardar silencio. Un pacto que muy pronto puede ser violado. LOOK ha podido conocer que Carmen Martínez-Bordiú, la más mediática del clan, está en negociaciones para aparecer próximamente en un programa de televisión. El espacio elegido por la nieta del dictador para hacer su primera aparición tras la muerte de Carmen sería ‘Sábado Deluxe’, mismo lugar al que acudió cuando se hizo pública la enfermedad de su madre.

Este digital se ha puesto en contacto con La Fábrica de la Tele, productora del programa, que no ha querido afirmar este hecho. “Cada semana tenemos varios personajes que pueden sentarse, pero a jueves no podemos confirmar que tengamos cerrada una entrevista con Carmen Martínez-Bordiú“, cuenta a este digital una de las responsables de la productora. Lo cierto es que no se desmiente la reaparición televisiva de Bordiú, un hecho que, de materializarse, no va a hacer ninguna gracia al resto de sus hermanos.

Los puntos fuertes de la polémica: la herencia y el ducado

Los vástagos de la única hija del Caudillo se disputan en este momento su cuantiosa herencia. Un tema que intentan llevar con la máxima discreción posible, ya que pese a que su madre parece haberlo dejado todo “atado y bien atado”, podrían existir algunos flecos que quedan por resolver. Lo que más ha trascendido a los medios de comunicación respecto a la herencia ha sido la sucesión del ducado de Franco. Un título nobiliario otorgado por el Rey Juan Carlos I a la esposa del Generalísimo tras su muerte, y con el que va adjunto el rango de ‘Grande de España’.

En 2006 entró vigor la Ley de Igualdad para Sucesión de Títulos Nobiliarios, que convierte a Carmen en la sucesora del ducado. Con esta rectificación de la ley, Francis se quedó sin ser el heredero, algo que supuso un gran disgusto para el ‘nietísimo’. En 2013 trascendió a los medios que entre los hermanos existía un acuerdo para que el ducado de Franco fuera para él, y el marquesado de Villaverde para ella. Un pacto que no parece cumplirse, ya que en sus últimas declaraciones Carmen ha manifestado que acepta con agrado el título que llevaron su madre y su abuela.

Esta contienda, y alguna que otra más, pueden ser aireadas frente a las cámaras del ‘Deluxe’. Una cita que podría mover los cimientos de una de las familias más controvertidas de España.