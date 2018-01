Todos los datos de la nueva ilusión de Julián Muñoz

Julián Muñoz no imaginaba el tsunami que este miércoles llegaría a su vida. El exalcalde de Marbella fue grabado bailando y disfrutando de la noche malagueña con gran soltura en un vídeo al que ha tenido acceso ‘El Español’ y que, sin ninguna duda, ha provocado que se convierta en el absoluto protagonista del mundo del cuore. Mientras en las imágenes se le ve acompañado de una mujer rubia que, según ha podido saber LOOK, no es su pareja sino un amiga de su círculo, Lydia Lozano ha dado pistas de quién podría ser su nueva pareja este jueves en ‘Sálvame’.

“Su nueva novia es bastante más joven que él. Se llama Lis, tiene 39 años y es venezolana”, ha comentado la periodista. Datos que algunos vecinos de Mijas (Málaga) han corroborado a este medio. “Es morena y llama la atención. Le he visto varias veces con ella cenando y de paseo por la zona”, asegura una fuente.

Aunque todavía es una mujer desconocida para los medios de comunicación, Lydia ha revelado cómo se habrían conocido Lis y Julián. “Se dedica a vender máquinas de estética en un lugar que él suele frecuentar y a raíz de ello se han conocido. De hecho, él vive con su hija, pero ella le ha pedido que se vayan a vivir juntos”.

Pese a que Julián se ha apresurado a desmentir esta información al programa, Lydia ha hecho hincapié en unas fotografías que ella habría visto. “He visto imágenes de ellos besándose en un coche y eso no lo puede negar nadie. Sí es cierto que él intenta evitar que les vean”, ha comentado Lozano.