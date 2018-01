Genio y figura, así es Falete. El cantante sevillano se ha sentado junto a Bertín Osborne para tratar algunos temas en torno a su persona, que hasta la fecha no eran conocidos por el público. La popularidad del artista lo ha llevado a convertirse en uno de los personajes más conocidos del país, consecuencia del mérito artístico y de algún que otro escándalo en la prensa del corazón. A sus 40 años Falete se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, alejado del foco mediático más agresivo y centrado en su vida personal y en su carrera profesional. “Tengo pareja, vivo con una persona que me quiere mucho. Me da mi espacio y me comprende. Mi marido no soporta al Falete artista, en casa somos dos muy felices y nada más”, ha contado el cantante a Bertín, un dato del que hasta ahora poco se conocía.

Lo cierto es que lejos quedan otras parejas de Falete que en su día saltaron a la palestra mediática a golpe de escándalo, un pasado turbulento del que ahora su protagonista se atreve a hablar. “Me sentó muy mal que se hablara de mi vida privada. Si tú no sabes nada de mi vida, ¿qué libertad tienes para hablar tanta mierda? A mí me duele la mentira. Me ofrecieron muchas cantidades. ¿Mi cantidad sabes cómo se llama? Desprecio. Afectó a mi carrera porque hubo gente que desconfió“, explicaba el artista. A este testimonio le avalaron en el programa las palabras del periodista Antonio Rossi, quien ha dicho que a Falete le llegaron a ofrecer cheques en blanco para que se sentase en los platós de televisión contando sus desventuras sentimentales. Finalmente, el artista rechazó todas las ofertas con tal de que el vendaval pasara lo antes posible, y así fue.

Falete pudo participar en ‘Supervivientes’ junto a Isabel Pantoja

Dejando a un lado los asuntos sentimentales del artista, Falete ha hablado de la que es su amistad más mediática, la que mantiene con Isabel Pantoja. Ambos llevan años compartiendo confidencias y vivencias, un hecho que en varias ocasiones ha puesto al sevillano en el ‘ojo del huracán’. La tonadillera, que ha atravesado sus peores momentos en los últimos años, se mantiene actualmente más alejada de todo el círculo que un día la rodeó, una decisión respecto a la que Falete no tiene nada que reprochar: “Ella está ahora más encerrada y no la veo hace bastante tiempo, desde la boda de Kiko concretamente. Pero es una persona que ha estado ahí cuando más la he necesitado”.

El cantante, que no tiene más que palabras bonitas para su amiga, ha sacado a la luz un detalle que hasta el momento no conocíamos. “A la Pantoja le ofrecieron ir a ‘Supervivientes’, y ella dijo que iba si también llevaban a Falete a la isla”, dice entre risas Falete a Bertín ante su madre, Isabel, y su amigo Juan ‘El golosina’, ambos también presentes en la entrevista. Pese que Isabel en estos momentos parece atravesar un momento de aislamiento voluntario en el interior de su finca ‘Cantora’, el cantante no duda en deshacerse en halagos hacia la tonadillera, a la que quiere como si fuera parte de su familia. “Isabel es una mujer para conocerla, es encantadora”, añade Falete.

La madre se sorprendió cuando le contó que era homosexual

La cercanía con las folclóricas más conocidas del país marcaron a Falete desde muy pequeño. El cantante, que se crió entre artistas, desde que saltó a la fama abrió un camino nuevo hacia la libertad sexual y de género que lo marcaron desde un primer momento. “Yo no soy ni marketing ni producto. Nadie me ha asesorado en mi imagen”, contaba el sevillano a Bertín haciendo referencia a sus señas de identidad más potentes en lo que refiere al terreno del arte.

La madre de Falete también ha estado presente en gran parte de la entrevista para hablar de la vida su hijo. A Isabel la maternidad le llegó a los quince años, una temprana edad en la que confiesa lo pasó mal: “Yo no estaba preparada y el sacar ese niño al mundo me hizo polvo”, confiesa la joven madre del artista. Tanto ella como su hijo han querido contar a Bertín las complicaciones en el parto que ocasionaron lesiones de por vida a Falete en brazo. Una discapacidad que se debe al uso de fórceps durante el alumbramiento. Más allá de este inicio tan complicado, la relación entre ambos es excepcional, razón por la que nunca han guardado secretos el uno con el otro, tal y como lo han contado frente a las cámaras: “Cuando yo tenía doce años mi madre estaba haciendo gazpacho y le dije que me gustaban los niños. ‘Vamos mamá, que soy maricón’, le dije”, cuenta Falete, a lo que su madre contesta que pese a tomárselo bien, le sorprendió esta confesión. “Si Dios pone una venda, a mí me puso una manta”, decía Isabel entre carcajadas. Pese a la temprana edad con la que Falete se definió sexualmente, el cantante confiesa que no recibió ningún tipo de rechazo. Una cosa que achaca a que su padre, también artista, “era un hombre viajado con la mente muy abierta”. Actualmente la madre del artista, que está divorciada dos veces, dice no querer tener ninguna relación sentimental, y es que con la compañía de su hijo y sus amistades se siente plena.

Sexualidad a parte, de lo que no cabe duda es que Falete es un artista dispar. Diferenciarse del resto a través del desprejuicio ha sido su principal batalla, una lucha que ha logrado ganar haciéndose un hueco muy respetado dentro de su género artístico. Un mérito del que pocos pueden hacer gala y del que el cantante sevillano confiesa sentirse muy orgulloso.