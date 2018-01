El sobrecogedor relato de Antonio Carmona tras estar en coma: “Vi a Ángel Nieto a los pies de mi cama”

Lleno de vida. Así es como Antonio Carmona ha aparecido en ‘El Hormiguero’ tras superar el que posiblemente haya sido el episodio más difícil de su vida. El que fuera integrante del grupo Ketama fue operado de una compleja cirugía maxilofacial a comienzos del mes de octubre del pasado año, una intervención que terminó complicándose. Una gran infección que a punto estuvo de costarle la vida al cantante, y es que adquirió una dolencia la garganta que amenazaba con desplazarse hacia otros lugares de su organismo. Su cerebro y pecho corrían peligro, motivo por el que los médicos decidieron operarle por segunda vez, e inducirle al coma.”Hubo un momento que me decían que me iba, y yo me daba cuenta“, dice Antonio, que no ha tenido reparos en contar su experiencia en este estado: “Durante el coma, de repente empecé a ver cosas. Yo veía a mi padre y a Ángel Nieto a los pies de mi cama, y cuando los vi dije…¡qué chungo está esto!, llevadme para el otro lado“.

Mariola Orellana, el “ángel” que ha cuidado de Antonio

El artista, que se confiesa creyente, ha comentado que durante el coma se sintió como en otro lugar, un sitio en el que se encontró a personas queridas que ya no están, como su padre y el famoso motociclista. Estos complicados momentos hicieron que la familia de Antonio se volcase en él, un hecho que ha querido recalcar y agradecer. “Me han cuidado varios ángeles que han sido mi madre, mi hermana y mis hijas…estoy muy agradecido”, decía el artista conteniendo las lágrimas.

Durante la entrevista, un emocionado Antonio ha mirado durante unos segundos a cámara para dedicar unas palabras a Mariola, su mujer, a la que describe como su “ángel”. Un gesto que ha embriagado de emoción a todos los presentes en el plató de ‘El Hormiguero’. “Ahora descansa, te lo mereces. Has estado como una jabata en el hospital, nunca me había sentido tan amado.Y gracias por esas dos hijas tan maravillosas, un beso a mi madre”, decía el cantante ante un público que terminó rompiendo en aplausos.

El mundo de la música se vuelca con a Antonio

“Este año iba todo demasiado bien. Estaba nominado a mejor disco en los Grammy y también por Cadena 100. Al final se torció y ya está”, ha dicho Antonio Carmona a Pablo Motos. Durante su larga trayectoria en el mundo de la música, el cantante ha logrado codearse con los artistas más conocidos de nuestro país. Una relación que con motivo de su enfermedad parece haber salido reforzada. “Todos se han volcado. Alejandro Sanz, Niña Pastori, Remedios Amaya, José Manuel Soto, Rosario…tengo unos compañeros que son una maravilla”, ha comentado Carmona, que ha mostrado orgulloso ante el público un colgante que la cantaora Remedios Amaya le regaló para que le diera suerte.

[Ya hay fecha para el retorno de Antonio Carmona a los escenarios]

Pese a la dura situación que ha vivido, el madrileño ha confesado en el programa de Antena 3 que se siente en plena forma para cumplir con cada uno de sus compromisos profesionales. “Estoy bien, con mi familia a tope y deseando comenzar otra vez“, ha dicho el cantante granadino, que regresará a los escenarios el próximo 13 de febrero en Barcelona.