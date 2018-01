Agoney habla fuera de la academia de su relación con Raoul: “Nuestra interpretación sobre el escenario fue muy real”

Un final con sabor agridulce. Así ha sido la expulsión de Agoney en ‘Operación Triunfo’. El joven canario, que se postuló desde el principio como uno de los concursantes con más potencial de la edición, no logró hacerse un hueco en la final del concurso. Algo que, según ha contado a este digital horas después de su salida, tenía muy presente durante la última semana: “Tenía bastante asumido que iba a salir yo. Lo que más me ha sorprendido es el escaso porcentaje que nos separó a Ana y a mí”, dice el ‘triunfito’.

Mucho se ha hablado fuera de la verdadera relación que mantuvo con su compañero Raoul, una amistad muy especial por la que este digital le ha querido preguntar. “No sé que significa ‘Ragoney'”, ha contestado el joven entre carcajadas. Una vez aclarada la naturaleza de este término -que es utilizado en las redes sociales para referirse a los dos concursantes y que tiene su origen en la unión de los dos nombres- el concursante ha querido dar su versión de esta comentada relación. “Al principio fue muy difícil entender la letra de la canción ‘Manos vacías’-tema que cantó a dúo con el catalán-, pero al final esa interpretación sobre el escenario fue muy de verdad“, confiesa Agoney. Esquivo con todas las preguntas que se refieren al que ha sido su gran apoyo dentro del concurso, el joven cantante ha confirmado que tras la gala de este lunes vio en el hotel a su compañero favorito: “He dormido solo una hora hoy. Y sí, ayer vi a Raoul en el hotel, pero también estaban otros compañeros y amigos”.

No cabe duda de que Agoney se ha convertido en uno de los concursantes que más han destacado en esta edición, y no solo por sus facultades artísticas. Su naturalidad a la hora de exponer su sexualidad ha regalado al concurso momentos que han contribuido para que ‘OT’ se haya convertido en todo un baluarte televisivo en lo que se refiere a visibilidad LGTB. En referencia a este tema, el canario dice sentirse muy orgulloso por contribuir a esta apertura televisiva, pero recalca que para él este hecho no debería haberse tomado como algo relevante: “Lo que me parecería mal es que es este tipo de temas se hubieran tratado como algo ‘tabú’. Por lo demás yo lo veo desde la más absoluta normalidad”.

Su carácter: El peor enemigo de Agoney dentro de la academia

La personalidad fuerte de Agoney ha sido uno de sus handicap dentro del concurso. El joven, que se define como un chico “bastante auténtico”, sabe que han existido algunos comportamientos suyos que no han gustado demasiado fuera de la academia. Uno de los gestos que más críticas despertó tuvo lugar en la gala siete, cuando su amigo Raoul salió nominado. Mientras que los profesores salvaron a Alfred, los compañeros debían decidir si Ana, Cepeda o Raoul cruzaban o no la pasarela. Mientras que el resto de concursantes daban su voto a través de las pizarras, y siendo consciente que el catalán quedaría finalmente sometido al escrutinio de la audiencia, Agoney tiró su tarjeta con un gesto que fue tachado de déspota en las redes sociales. “Es muy divertido el tema del cartelito. La noche de lo de la pizarra Ana estuvo conmigo en la cama, no había ningún ‘mal rollo’. Fue cuando salimos por Navidad cuando fui consciente de la trascendencia que tomó ese gesto. ¡Yo soy muy de tirarlo todo!“, ha respondido sonriente el canario.

Otro de sus gestos desafortunados que más trascendencia tomó en el exterior, también fue dirigido a su paisana Ana Guerra. Durante una jornada de ensayo la joven pidió a su compañero que bajase un poco el volumen de la música, una petición que tuvo como respuesta ‘una peineta’ de Agoney. “Entre mi grupo de amigos yo suelo hacer mucho ese gesto, de hecho cuando salimos de la academia mis amigos me dijeron que dejara de hacerlo ya que estaba siendo malinterpretado fuera de la academia“, cuenta el último expulsado de ‘OT’ a LOOK.

[El corte de manga de Agoney, su relación secreta con Jadel y otras polémicas de Ana Guerra (‘OT2017): Su familia responde]

Eurovisión, un sueño truncado en solitario

Una de las grandes sorpresas que Roberto Leal dio Agoney en la pasada gala fue, que pese a haber sido expulsado de la competición, el canario aún opta para ir a Eurovisión. Eso sí, acompañado de uno de sus compañeros. Esta noticia ha sido muy bien recibida por el cantante, que desde que supo de la vinculación del concurso con el Festival europeo se autodeterminó como firme candidato a representar a España.

“Para mí representar a nuestro país en Eurovisión es algo que me encantaría”, cuenta Agoney, que además ha querido comentar algo sobre el tema que Alberto Jiménez (vocalista del grupo Miss Cafeína) había compuesto para él de cara al evento europeo: “No lo he escuchado, pero me encanta lo que hace Alberto y quiero grabarlo. Me gustaría que fuera mi primer single”.