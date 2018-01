Pedro J. Ramírez responde a Ágatha Ruiz de la Prada: “Cuando se es tan feliz como lo soy yo, no hay margen para nada más”

Las últimas declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada en el suplemento de ‘La Vanguardia’ Fashion and Arts han resultado demoledoras para Pedro J. Ramírez. Frases como “Pedro era un coñazo”, “No tiene amigos” o “Se ha portado fatal” se convierten en dardos envenenados para el director de ‘El Español’ que, si hasta ahora había preferido mantener silencio respecto a su complicada separación, ahora ha decidido que es el momento de responder y aclarar su postura respecto a esta traumática separación que un año después sigue dando que hablar. Máxime cuando Pedro J. Acaba de protagonizar un extenso reportaje en la revista Harper’s Bazaar con su actual pareja, Cruz Sánchez de Lara.

“Soy muy feliz con una mujer excepcional. En el reportaje, si se lee con detenimiento, se puede ver que ni Cruz ni yo hablamos de ninguna otra persona. Cuando se es tan feliz como lo soy yo ahora, no hay margen para nada más. El amor siempre prevalece sobre el odio”, decía Pedro J. Este lunes en su intervención en el programa de radio ‘La mañana de Federico’, con Federico Jiménez Losantos.

En la citada tertulia radiofónica le han hecho al periodista una pregunta muy concreta que se ha ahorrado responder. “¿Vas a emprender acciones legales contra Ágatha por todo lo que ha dicho?”, querían saber en el programa. “De mi boca nunca va a salir una sola palabra de ninguna otra persona salvo de la persona que comparte mi vida y con la que soy inmensamente feliz. Fíjate que cuando pase el tiempo y haya perspectiva lo que se recordará de esta encrucijada no será el rencor, sino la generosidad”, ha dicho el exdirector de ‘El Mundo’.

Por su parte, Federico Jiménez Losantos ha querido destacar una parte muy concreta de la última entrevista de Ágatha en la que se hace referencia a los libros de Ramírez. Un golpe bajo para el periodista que él ha querido responder no sin cierto sarcasmo. En Fashion and Arts Ruiz de la Prada explicaba: “¿Y qué vas a hacer con los libros?”, pregunté. “Me llevaré unos pocos…”. “No, los libros fuera, igual que los de la finca”, dije. En ese momento vi que estaba enloquecido, porque su vida eran los libros y no había pensando ni en ellos”. A lo que Pedro J. Ha respondido: “Sí, están todos conmigo. Bueno, con nosotros. Y uno de los momentos más maravillosos fue cuando Cruz se puso a ordenarlos”.