Hace tan solo una semana Isabel Pantoja se enfrentó a uno de los días más difíciles de su vida. La tonadillera vivió entonces su concierto más amargo al conocer que había fallecido su fan más acérrima en las puertas del recinto donde ese sábado actuaba, aunque este trágico suceso no fue el único momento que ensombreció esa noche. Su hija, Isa Pantoja, se sentó en Sábado Deluxe para revelar qué relación poseía actualmente con su progenitora así como los desplantes que ha sufrido por parte de su familia materna. Siete días después de su entrevista, Alejandro Albalá, ha acudido al mismo plató para dar a conocer algunos de los entresijos de ‘Cantora’ y desvelar qué sucede entre esas cuatro paredes.

[Nos ‘colamos’ en el concierto más amargo de Isabel Pantoja]

Encontronazo con Isabel 3Pantoja

El todavía marido de Isa se sentía inquieto al inicio de la entrevista, pero le han bastado unos minutos para abrir la caja de los truenos. Y es que, según Albalá su relación con Isabel, siempre fue muy tensa respecto a él. “Recuerdo una vez que mientras estaba hablando yo por teléfono con mi madre, Isa me pidió una toalla para secar a su hijo y yo al no enterarme no se la llevé. Luego en la cena se lo contó delante de mí a la madre y le preguntó que qué opinaba sobre nuestra relación e Isabel dijo que yo no era nadie. Se puso como una loca y yo le dije que su hija no era ninguna santa porque me había puesto los cuernos. Al día siguiente me pidió perdón y me dijo que ella no sabía nada”, ha comentado Alejandro entre titubeos. “Cuando iba a la finca me ponía triste porque nadie me hablaba”, ha añadido.

Lo que sí ha confirmado el joven es la frialdad que existe entre Isa Pantoja y su madre, pues según aseguró Isa la semana pasada “mi madre y yo ahora mismo no tenemos relación y llevamos mucho tiempo sin hablar”. Palabras que ha corroborado Albalá al revelar detalles que evidencian cierto desapego entre ambas: “Su madre y ella hablan cada dos semanas y muy poco. Las llamadas no duran más de tres minutos. Sé que mientras que Isabel estaba en la cárcel, nadie llamó para preguntar por el hijo”. Sin embargo, este vínculo dista mucho del que la cantante mantiene con su sobrina, Anabel Pantoja, tal y como asegura Albalá. “Creo que Isa tiene celos de Anabel porque Isabel Pantoja la quiere como si fuera su hija”

Herencia en vida

La relación entre Isa y su madre no atraviesa su mejor momento y prueba de ello, los numerosos enfrentamientos que han saltado a la palestra durante las últimas semanas. Aunque uno de ellos ha cobrado protagonismo por encima de todos. “Isa le pidió a su madre que le adelantara parte de su herencia en vida. Sé que fue por teléfono pero Isabel no se lo tomó bien. Creo que la abuela dijo que a esta niña no se la dejara nada…”, comenta Albalá.

Sus fans ¿su servicio doméstico?

Pese a que era de sobra conocida la entrega que sus seguidores suelen tener con la artista, Alejandro ha desvelado la función que, según su versión, realizan cuando están en ‘Cantora’. “Hay fans que hacen funciones de servicio doméstico: limpian , sirven la mesa y luego se sientan a comer”, ha revelado.