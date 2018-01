Las redes estallan contra Gustavo González: “¿Y ahora piensas en los tuyos?”

El culebrón de María Lapiedra y Gustavo González dio este jueves un giro radical. Ese día se rompieron todos los esquemas para la pareja cuando el todavía marido de la actriz, Mark Hamilton, mostró los mensajes de WhatsApp que intercambiaba con la catalana. Su historia sentimental parecía pender de un hilo hasta este sábado. En un ambiente marcado por la tensión y la inquietud, Gustavo y María se sentaron por primera vez como pareja oficial en ‘Sábado Deluxe’. “No me he equivocado haciendo pública mi relación con María, pero quiero minimizar los daños que pueda hacer a mi familia“, dijo Gustavo.

Estas palabras del colaborador incendiaron las redes sociales y suscitaron cientos de comentarios que cargaban contra él. Los seguidores del programa no comprendían que después de ocho años de relación extramatrimonial con María, se acordara ahora de cómo podrían estar su exmujer y sus hijos. “Gustavo es acojonante. Ahora le importa no hacer daño a su familia cuando ha estado 8 años engañando a su mujer y no le ha dado la oportunidad de ser feliz”, “Oye que dice Gustavo que quiere minimizar daños, a buenas horas mangas verdes” o “y lo sórdido es que le pongas los cuernos a tu mujer durante 8 años y que encima ahora vengas a dar lecciones de ética” son solo algunos de los mensajes que los usuarios han escrito en Twitter durante las últimas horas.

Dice Gustavo: “Esta imagen si puedo la voy a evitar.” JAJAJAJAJAJA pero de qué va? Y por eso está ahí sentado pegado a María, y en el mismo plano. Pero quiere minimizar daños… SUS HIJOS ESTARÁN RABIANDO Y SUFRIENDO, y él ahí cobrando y dándole el gusto a ella. #megustalapiedra — 🇺🇾 HUGO GANADOR 🇺🇾 👑Reina LS👸🏽 (@la__Sirenita__) 20 de enero de 2018

@gusgonzalves y lo sordido es que le pongas los cuernos a tu mujer durante 8 años!!! Y encima ahora vengas a dar lecciones de ética #megustalapiedra — Ladyblue (@marlemblue) 20 de enero de 2018

#megustalapiedra sinceramente, creo que no hay dinero que pague el ridículo que hace Gustavo esta noche, y qué decir del daño a sus hijos. — Laura González (@LauraShadowy73) 20 de enero de 2018

Oye que dice Gustavo que quiere minimizar daños, si ya a buenas horas mangas verdes no te jode, has dejado a tu mujer publicamente de cornuda durante años #megustalapiedra — Anuska (@anuskatv26) 20 de enero de 2018

Me caía bien Gustavo pero ahora lo veo patético y dice que le importa su familia!!! Menos mal que te importa sino……cómo sería.#megustalapiedra — Beli (@belicc45) 20 de enero de 2018

#megustalapiedra Gustavo es acojonante. Ahora le importa no hacer daño a su familia cuando ha estado 8 años engañando a su mujer y no le ha dado la oportunidad de ser feliz y de encontrar un hombre de verdad. Que listo, al plato y a las tajadas.😤 — ROSA MARIA (@ROSALOB) 20 de enero de 2018

Ajeno a estos comentarios, Gustavo González mostró cierto arrepentimiento: “Soy un canalla, he destrozado la vida a alguien que no lo merece”. Sin embargo, su tono sosegado rotó al hablar de las especulaciones que relacionaban a María con el mundo de las prostitución. “Estoy hasta los cojones de amenazas, no tengo ningún miedo y me parece vergonzoso todo esto. Estoy harto de que llamen puta a Lapiedra, aunque yo la creo cuando me dice que nunca ha ejercido la prostitución”, dijo Gustavo muy enojado.

Tras confesar cómo está su relación actualmente con Lapiedra, Gustavo reveló que su infidelidad con María Lapiedra no era la única que había existido en su anterior matrimonio. “Mi compañero Kiko ha dicho que hay más mujeres a parte de María. ¿Qué ha habido otras tías? Sí, mujeres de un día. ¿Me vais a comparar eso con esto que tengo con María?”, espetó.