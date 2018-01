El 2018 no ha empezado con buen pie para el director de cine Alejandro Amenábar. Él y el que era su marido desde hace dos años y medio, David Blanco, han puesto fin a su relación sentimental, según informa ‘LOC’. Una crisis matrimonial tan fuerte que Blanco ha abandonado el domicilio conyugal que ambos compartían en la capital hasta hace muy poco.

El mismo medio revela que varias fuentes aseguran que esta decisión “no tiene vuelta atrás”, aunque su entorno confía en que finalmente retomen su vida en común. Unas palabras que LOOK no ha podido contrastar con Amenábar, pues el director prefiere no contestar a ninguna llamada.

David y Alejandro regresaron de tierras latinoamericanas hace tan solo unos días, pero no fue hasta el concierto de Lady Gaga el pasado 14 de enero cuando saltaron todas las alarmas. Mientras David canceló entonces el viaje hasta la ciudad condal, Amenábar disfrutó de la noche madrileña sin la compañía de su marido, quien se había instalado en casa de unos amigos.

A pesar de este duro varapalo, Amenábar está centrado en su próximo proyecto, ‘Mientras la guerra dure’. Un trabajo en el que se encuentra inmerso desde hace más de un año y en el que seguro que centrará todos sus esfuerzos.

5 años de noviazgo y 2 y medio de matrimonio

Alejandro y David contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en junio de 2015. Rodeados de sus más allegados, la pareja estuvo acompañada de 250 invitados entre los que apenas se pudo ver a rostros cinematográficos. Eso sí, acudieron Mario Vaquerizo, Alaska y José Luis Cuerda, entre otros muchos.