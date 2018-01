Se abre un nuevo frente para Pedro J. Ramírez. Desde que el periodista comunicara su divorcio de la que ha sido su pareja sentimental durante tres décadas, la diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada, su vida ha dado un giro de 180 grados. Enamorado de nuevo de la abogada Cruz Sánchez Lara, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre, Pedro J. y su esposa han realizado un reportaje para la revista ‘Harper´s Bazaar’ en la ciudad de Florencia. “Ahora me he dado cuenta cómo la felicidad puede ser un regalo del destino”, decía Ramírez en esta publicación, en la que el glamour y el romanticismo acompañan a una pareja que aparentemente beben de las mieles de la felicidad.

LOOK se ha puesto en contacto con Cósima Ramírez, hija de Pedro J., para preguntarle qué le parece esta nueva etapa en la vida de su padre. La joven, que trabaja junto a su madre Ágatha, no ha podido evitar esbozar una carcajada cuando este digital le ha citado el reportaje de Pedro J. y Cruz, a lo que le ha seguido una irónica respuesta: “No tengo ningún comentario al respecto, al menos ningún comentario agradable”. Cósima, que se ha postulado como digna heredera de la firma de su madre, no ha desmentido el desagrado que le produce ver posar a su padre junto a su nueva esposa. Unas imágenes acompañadas de una entrevista donde el conocido periodista hace varias declaraciones donde alardea de su idilio sentimental. “Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor”, cuenta Pedro J.

Pese a que Cósima siempre ha estado bastante unida al director de ‘El Español’, este vínculo podría estar deteriorándose debido a los últimos acontecimientos ocurridos en su familia durante el último año. Un controvertido divorcio donde su hermano Tristán y ella se encuentran en medio de las discrepancias existentes entre su padre y su madre.

Un amor de cuento con un príncipe de breve soltería

No solo la familia del conocido periodista se ha sorprendido con su repentino enlace con la abogada. Desde que se hiciera pública la separación del matrimonio Ramírez-De la Prada, a tan solo tres meses de legalizar su relación sentimental, la prensa ha estado expectante ante la reacción de sus protagonistas. La ruptura de la que fuera una de las parejas más estables del panorama mediático nacional, ha regalado algún que otro momento inverosímil que ha quedado recogido por la prensa del corazón. Como por ejemplo, el día de la firma del divorcio, ocasión que Ágatha aprovechó para vestirse con un burka. “Me daba igual que la gente me pudiera reconocer o no. Lo único que yo quería era que él no me volviera a ver nunca más”, confesó la diseñadora a la revista ‘Hola’.

El periodista parece haber pasado página y ahora se enfrenta a la vida junto a su nueva esposa Cruz Sánchez. Una mujer que dice llenarlo por completo, ya que en ella aúna sentimientos como amor, atractivo y admiración. “El último día siempre es el mejor. No ha habido ni un solo día en el que no haya sentido que nuestra relación crece y que Cruz me está haciendo mejor“, ha dicho el director de ‘El Español’ a la edición española de ‘Harper´s Bazar’. Unas confesiones a las que se suman la de su ya esposa, que confiesa ante las cámaras de la famosa publicación el amor que siente hacia Ramírez: “Creo que yo Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro. Y eso es lo que me ha posibilitado enamorarme de él al máximo”.