Terelu, al borde del llanto al hablar de su amiga Rocío Carrasco

Con lágrimas en los ojos. Así es como ha acabado Terelu tras hablar de Rocío Carrasco. La hija de ‘La más grande’, que es considerada una hermana más por el clan Campos, atraviesa un momento complicado en lo que respecta a la relación que mantiene con sus familiares más directos. El tema se reabrió en el programa ‘Sálvame’ tras visionar unas imágenes donde se podía ver a Rocío entre lágrimas durante el estreno de ‘Punto de Partida‘, el esperado homenaje musical a Rocío Jurado. Mientras que sus compañeros de ‘Sálvame’ hablaban sobre la situación personal de Rociíto, Terelu intentaba quedarse al margen del debate, pero no pudo mantener su postura.

“Rocío es uno de los personajes más antipáticos. Su actitud de defensa continua no la va a hacer nunca feliz”, decía Kiko Hernández. A lo que Terelu respondía con vehemencia y evidente emoción: “Rocío es una persona afectiva con las personas que quiere”.

En el programa de Telecinco también quisieron analizar la situación económica en la que se encontraba la hija de Rocío Jurado. Una realidad que muchos calificaron de “muy desahogada” y que rápidamente Terelu desmintió. “Rocío no es millonaria ni puede vivir el resto de su vida sin trabajar”, dijo la hija mayor de María Teresa. Además de hablar de Carrasco, Terelu también nombró a la otra hija de la fallecida cantante, que, según ella, tampoco goza de una situación tan ‘boyante’ para no tener ocupación laboral: “Con la edad que tiene Gloria Camila, y con lo que ha heredado, no creo que no tenga que trabajar en toda su vida”.

[Rocío Carrasco, feliz, en el estreno del homenaje a su madre]

Para finalizar, y conteniendo las lágrimas, Terelu ha querido defender a la que considera su “hermana pequeña” aludiendo a las duras circunstancias que ha tenido que atravesar en los últimos años: “La vida le ha dado mucho y también le ha quitado. Ahora ya dejo que la gente piense lo que le ha dado y le ha quitado”.