‘Madrileños por el mundo’ se ha encontrado en su viaje a Colombia a un invitado de excepción. En su visita al país latinoamericano, el equipo del programa de Telemadrid se han topado con Cayetano Rivera, que viajó hasta Cali para participar en su feria taurina. Los reporteros trasladados a esta ciudad se dirigieron hasta el hotel donde se hospedaba el torero, y allí charlaron con él a pocas horas de celebrar una corrida en la plaza de Cañaveralejos. Cayetano se autodefine con orgullo ante las cámaras de ‘MxM’ como un “madrileño del barrio de Chamartin”, lugar al que se ha mudado junto a su esposa, Eva González, hace poco más de dos meses. En esta zona de Madrid, el diestro vivirá junto a la presentadora y el hijo que esperan, un varón que según el padre aún no tiene nombre. “Si hubiera sido niña, lo hubiésemos tenido más claro”, cuenta Cayetano, y añade entre risas: “El de niño se está complicado un poco. La negociación está siendo dura”.

Pese a que no tienen claro como llamar a su primer hijo en común, tanto Eva como Cayetano son tajantes a la hora de comentar la idea de que su pequeño se dedique en un fututo al mundo del toro.”No va a ser torero”, cuenta Cayetano a la reportera. Una postura que coincide con la que ya hizo pública la futura mamá hace unas semanas al diario ‘El Mundo’, que con un toque de humor dijo que en el caso de que su hijo quisiera ser torero,“lo metería en una escuela de surf”. Por su parte la hija mayor de Cayetano, Lucía Rivera, también ha hecho público su desagrado hacia la idea de tener un hermano torero. “No va a ser torero. Si no se encargan ellos, me encargo yo. Me pongo en la puerta de la plaza de toros y no entra ni de coña”, decía la joven modelo a la revista ‘Diez Minutos’.

Lo que está claro es que pese a lo que piense o no la familia, la tauromaquia correrá por las venas del futuro Rivera González. Que bisnieto, nieto, sobrino e hijo de torero, se convertirá en el último miembro de uno de los linajes más reconocidos de nuestro país.