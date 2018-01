Un amor que no pudo ser. Jaime Peñafiel abría la caja de Pandora este lunes en su sección de la revista Pronto al confesar que tiempo atrás quiso que María Teresa Campos fuera su ‘alma gemela’. Una relación basada en una sólida amistad y en la complicidad que por diversos motivos “no pudo ser”, pero cuya vuelta a la actualidad a raíz del reality de la comunicadora ha despertado la curiosidad de propios y extraños.

LOOK se ha puesto en contacto con el veterano periodista y experto en Casas Reales, quien solo tiene palabras de cariño hacia Teresa. “Siempre me he llevado muy bien con ella, es amiga mía de toda la vida, a nivel profesional y a nivel personal. Hemos estado trabajando juntos lo menos seis o siete años en programas televisión, ha venido a mi casa, yo he ido a la suya y es una persona con la que yo he conectado muy bien y a quien tengo en gran estima“, sentencia.

Peñafiel reconoce que en su momento se sintió atraído por la periodista. “Bueno, a mí me gustaba, viajábamos juntos muchas veces y teníamos muy buena relación pero no pudo ser.” No obstante, el experto en Casa Real reconoce que no era un amor correspondido “Me caía muy bien, me gustaba, pero vamos, hay que saber leer entre líneas, nos divertíamos, pero ella tenía a otro en miras, le gustaba otra persona y a mí me gustaba ella”.

A pesar de sus sentimientos, Peñafiel asegura que siempre ha mantenido una buenísima relación con Teresa, de quien destaca su sentido del humor y además confiesa que intentó hacer de celestino .”Ha sido una historia con muchas claves de humor, porque ella tiene mucho sentido del humor, yo también y después además yo la he querido tanto que intenté que fuera feliz presentándole a un amigo mío, pero no pudo ser.”

En cuanto a su relación con Edmundo Arrocet, Peñafiel confiesa que ve a Teresa feliz. “Es una mujer que disfruta de la vida, muy vital. Yo siempre he deseado que sea feliz, y en este caso que lo sea con Edmundo, que es un tío fantástico, muy simpático“, asegura. El periodista no solo recalca que la pareja debe tener una magnífica relación, ya que ambos poseen un gran sentido del humor, sino que además les desea lo mejor de cara al futuro, aunque es consciente de que a veces la convivencia puede ser compleja. “Se deben divertir muchísimo, porque ella es una mujer muy divertida y ha dado con una persona que también lo es, con lo cual en ese aspecto son gemelos en la manera de ser y me imagino que se ríen mucho juntos y ojalá fuera para toda la vida pero eso nunca se sabe, ya sabes que la convivencia es complicadita”, afirma.