El pasado día 13 Isabel Pantoja cerraba su gira en España con un concierto en Las Palmas de Gran Canaria. En él tuvo lugar un desafortunado suceso. Rosa Delia Nuez, que había conseguido su entrada porque se la había ‘regalado’ la propia Isabel, estaba tan ilusionada que sufrió una parada cardiorrespiratoria que le costó la vida instantes antes de comenzar el concierto. Una vez finalizada la cita de Isabel con sus fans, la artista quiso tener, de manera privada, un detalle con la fallecida y con su familia. De manera particular, envió una enorme corona de flores en la que podía leerse “Isabel Pantoja”. Fue Juanfra Suárez, el promotor del concierto en Gran Canaria, el encargado de llevarla hasta el tanatorio.

Tal como LOOK ha podido saber, los familiares están muy agradecidos del comportamiento de la tonadillera ante lo sucedido. Y es que no solo envió la corona, detalle que hasta ahora se desconocía, sino que, además, en pleno concierto, no dudó en dedicarle una canción, ‘Canarias’, y algunas palabras de apoyo a su familia más cercana: su marido y su hijo.

Rosa Delia Nuez era conocida en su pueblo natal, Agaete, como ‘La Pantoja de Canarias’ porque durante años imitó a su ídolo. De hecho, fue en el programa ‘Buenas tardes Canarias’ donde contó su ilusión por verla en persona y su impedimento económico a la hora de hacerlo. En ese momento el programa se puso en contacto con el equipo de Isabel y la propia Anabel lo arregló todo para hacerle llegar una entrada.

Era tal su admiración por lsabel, que en octubre de 2014 capitaneó una recaudación de fondos para ayudarla a pagar su deuda y tratar de evitar que entrará en prisión. Por ello, esa noche era tan importante, porque, aunque se había desvivido por su artista favorita, jamás la había tenido cerca, ni la había escuchado en directo. Esa iba a ser su gran noche.