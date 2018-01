Mayte Zaldívar en ‘Viva la vida’: “A Isabel Pantoja no la perdonaré jamás”

“Estoy bien, pero tengo momentos bajos. Después de pasar por la cárcel tengo lágrimas secas. Lloro mucho porque te vienen muchos recuerdos y me pasa hasta dormida”. Así ha resumido Mayte Zaldívar su paso de casi tres años por la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la que ha sido su primera entrevista en televisión desde que cumpliera su condena por blanqueo de capitales. La exmujer del que fuera Alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha echado la vista atrás para recordar los días más difíciles de su estancia en la cárcel. “El día que entré en prisión fue el día de mi liberación. Ahí empezó la cuenta atrás… Siempre contaba un día menos, no contaba otra cosa”, ha confesado Mayte este domingo en ‘Viva la vida’.

Aunque afirma no arrepentirse de nada, Mayte es consciente de que las intervenciones televisivas en las que aseguraba que vio entrar en su casa bolsas de basura repletas de dinero abrieron la Caja de Pandora: “En el 2003 se me fue la cabeza. Me perjudicó hablar en televisión, pero me podía la rabia”.

Mayte se mostraba inquieta y en ocasiones incluso emocionada, pues el dolor que le ha acompañado durante estos años es imposible de maquillar: “En la cárcel recuerdo que tapaba la luna con el dedo y ahí me di cuenta de que era capaz de todo. Eso sí, recuerdo que te despertaba el sonido de los candados y una sirena. Allí no había muchas actividades, aunque yo asistía a todos los cursos que había.”, ha desvelado. “Pasé mucho frío y mucho calor. No pasé miedo, pero si temor”, ha añadido Mayte.

Pese a que asegura a estar en paz consigo misma, tiene claro que jamás perdonaría a Isabel Pantoja después de que mantuviera una relación sentimental con el que era su marido y se lo negara. “A ella no le perdonaría nunca y a él no le puedo perdonar el daño que se le ha hecho a mis hijas a lo largo de estos años… Ahora se arrepiente pero…”, ha dicho Zaldívar. Y es que para ella, ni Isabel ni Julián estuvieron enamorados el uno del otro, tan solo les unía el interés: “Julián e Isabel no se querían : a uno le gustaba la fama y al otro el poder“. A ella no le perdonaría nunca.”

Actualmente, está al frente junto a su pareja, Fernando Marcos, de un local gastronómico y afirma que se encuentra muy feliz con su nueva vida. “He ganado con el cambio. Por Fernando se apostaba muy poco, pero llevamos 15 años juntos”, ha revelado.