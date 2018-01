El hijo del marqués de Motilla y Carmen Tello, Enrique Solís, saltó a los medios de comunicación por su relación con Tamara Falcó en el año 2014. Copó entonces las portadas del cuore hasta tal punto que, según su versión, su romance se fue al traste por la presión mediática. Así lo ha asegurado el empresario en una entrevista a ‘La Razón’: “A Tamara sí la veo muy cambiada, más centrada. No lo sé, nadie sabe eso, si algún día nos encontraremos o no. Creo que pintaba bien, pero os lo cargásteis los periodistas, se me quitaron todas las ganas”.

Pese a que confiesa estar conociendo actualmente a una chica, de la que no desvela más detalles, el sevillano ha echado la vista atrás para revelar por primera vez cómo vivió aquella época. No fue fácil. “Tamara fue el culmen de todo y una experiencia que mereció la pena porque me permitió conocerla. Ella es una bellísima persona. No sé cómo no caí, creo que fueron mis tres amigos de toda la vida y el que me vi de repente quedando con Tamara, a la que tengo muchísimo cariño, pero que no sabía que tenía tanta repercusión, y me vi en esa exposición”.

Lo cierto es que, a raíz de su noviazgo con una de las hijas de Isabel Preysler, su vida cambió durante unos meses. Una transformación vital tan grande que le hizo replantearse todo de nuevo y renunciar incluso a esa nueva vida en la que dejó de valorar lo primordial. “Enseguida me quité de en medio. Siempre supe tener los pies en el suelo. Quiero tener una vida privada tranquila, y no llamar la atención. En el momento en el que ganas 20.000 euros por un «photocall», el dinero empieza a perder valor y comienzas a no valorar nada y te planteas que lo que ganas un día en un acto es el sueldo de un año entero”, dice Enrique. “Cuando te pasa eso, comienzas a pensar que no puede ser tan bonito como parece, alguna tara tiene que tener porque todo en la vida precisa de un peaje. Ganarás dinero fácil, pero te sentirás vacío por dentro”, añade Solís.

Hace unos meses Tamara y Enrique coincidieron en la celebración que el diseñador Jorge Vázquez organizó ante el éxito de su nueva colección, pero ni siquiera se acercaron el uno al otro. LOOK fue testigo de que la expareja no se saludó e incluso prefirieron evitarse y disfrutar de la fiesta en solitario. El hijo de Carmen Tello sí le dedicó alguna mirada, pero Tamara mostró la misma indiferencia con él que segundos antes había transmitido a la prensa cuando esta le preguntó por la nueva novia de Enrique. “No sé, pues que le vaya bien”, sentenció.