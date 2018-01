Arancha de Benito y su hija acuden destrozadas al funeral de Diana Quer

Totalmente abatida. Así es como Arancha de Benito ha acudido al funeral de Diana Quer, la joven desaparecida y asesinada en Pobra do Caramiñal (A Coruña). La exmodelo ha acudido junto a su hija al tanatorio madrileño de La Paz, donde llegaron los restos mortales de la joven a la 1:15 de la madrugada. Con grandes gafas oscuras y visiblemente compungidas, madre e hija entraban a la capilla ardiente de Diana. Un momento muy complicado para ambas, sobre todo para la hija del futbolista, que era muy amiga de la desaparecida.

Muy comentada fue en su día la vinculación de la hija de Guti y Arancha con Diana Quer, una amistad que saltó rápido a los medios de comunicación tras salir a la luz fotografías donde se veía a las jóvenes compartiendo momentos de ocio juntas. Para la hija del futbolista, la noticia del hallazgo del cadáver de su amiga ha supuesto un “shock”, tal y como lo contó su madre en el programa ‘Espejo Público’. “Me dijo; ‘¿Qué me estás contando mamá?’ “ . Dada la buena relación que existía entre las jóvenes, inmediatamente después de conocer el fatal desenlace, la hija de Arancha acudió a consolar a la familia de Quer: “Ella sí que se acercó a darle un beso a Diana (su madre) y Valeria (su hermana). Estuvo un ratito y me transmitió que estaban derrumbadas”. Durante su última aparición en el programa de Susanna Griso, Arancha no dudó en denunciar el pánico que como madre sufre cada vez que su hija sale sola a la calle. Un miedo provocado en gran parte por la cercanía con la que han vivido la desaparición de Quer, una desaparición que ha hecho mucha mella en su familia. “Ya sé que tenemos que educar a nuestros hijos para que sean autónomos y sean independientes y libres, pero con estas cosas te ponen un freno como madre que me entran muchos temores”, dijo Arancha en ‘Espejo Público’.

Aún con el miedo metido en el cuerpo, la exmujer del futbolista y su hija han querido dar el último adiós a su amiga. Un adiós con el que se da carpetazo a uno de los sucesos recientes más negros de los últimos años.