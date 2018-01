Salen juntos desde hace cuatro meses, tiempo suficiente para disfrutar de su primera escapada juntos como pareja. Feliciano López y Sandra Gago están muy enamorados y así lo han demostrado en su viaje a Dubái, donde han recibido el nuevo año. Ha sido la revista ‘Diez Minutos’ la que ha recogido las imágenes.

El toledano y la madrileña se han refrescado en las maravillosas playas de la capital del emirato. Un destino que no ha sido casualidad, ya que Feli ha participado en el torneo de Doha de 2 al 7 de enero y le propuso a Sandra Gago que le acompañase y, por supuesto, aceptó, convirtiéndose en su mayor apoyo desde las gradas. Dada la cercanía, la pareja voló unos días antes hacia Dubái.

Tal y como informa la revista, Feliciano López y su chica se han alojado en el prestigioso hotel ‘Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach’, donde el lujo es innegociable: la noche cuesta un mínimo de 500 € y puede llegar a los 14.000 €. Fue en las instalaciones del hotel donde se pudo ver a los tortolitos más acaramelados que nunca, con arrumacos, susurros y sonrisas. El complejo cuenta con 10 restaurantes, 3 piscinas y ocupa más de 5 hectáreas de primera línea de playa.

Lamentablemente para ellos, ahora mismo se encuentran separados por casi 17.000 kilómetros de distancia, ya que Feliciano López viajó el pasado 5 de enero a Oceanía para disputar el Open de Australia.

La batalla legal con Alba Carrillo

Este romántico viaje llega justo en el mes en el que se espera que Alba Carrillo y el tenista se enfrenten al juicio en el que -presumiblemente-disolverán las sociedad de gananciales con la que contrajeron matrimonio. La modelo quiere una compensación económica por ello y se verán las caras el próximo 18 de enero en los juzgados madrileños.

Feli: “No tengo tiempo de pensar en chorradas”

Mientras llega la fecha, Feliciano López no parece demasiado preocupado, según se deduce de una reciente entrevista concedida a ‘El Mundo’: “No presto atención a todo lo que dicen de mí. Tener la conciencia tranquila y saber que soy una persona con mis virtudes y mis defectos, que ha hecho las cosas bien, me da serenidad. Además, no tengo tiempo de pensar en chorradas”, a la par que reconoce a 2017 como “el año más difícil de mi vida”.