La austeridad y el hermetismo marcan el 44 cumpleaños de Jesulín de Ubrique. Poco o nada se sabe de él en uno de los días más especiales para el padre de Andrea Janeiro y lo cierto es que no resulta nada extraño, ya que el diestro podría tener pocas ganas de celebraciones. No obstante, hay unanimidad en los medios de comunicación, que apuntan a que el marido de María José Campanario está viviendo uno de los peores momentos de su vida.

La odontóloga cuenta con un estado de salud muy delicado, sobre todo después de la última recaída sufrida en diciembre y que la llevó a permanecer ingresada unos días en el Hospital Nisa de Sevilla. La pareja pudo celebrar finalmente el fin de año en su casa de Cádiz. No obstante, la fibriomialgia que padece María José Campanario ha afectado muchísimo a Jesulín de Ubrique; un trago muy amargo, desde que el pasado verano ingresase en una clínica psiquiátrica de Málaga. Él siempre la ha apoyado, pero ahora siente que sus fuerzas están al límite y que ya ha dado todo lo que tiene.

Tanto es así que el torero se podría estar planteando seriamente el divorcio como única opción posible al acabar con los problemas, ya que no puede soportar más la carga que supone su matrimonio en la actualidad. Esto es lo que apuntó hace unos días Kiko Hernández en ‘Sálvame’ y de confirmarse caería como una bomba en Ambiciones.

No es el único testimonio que apunta a la crisis que sufre el hijo de Carmen Bazán. Diego Arrabal desveló este fin de semana en ‘Viva la Vida’que “Jesulín no habla con nadie, no se fía de nadie está cabizbajo… En definitiva, está tocando fondo“. La enfermedad de su mujer ha hecho mella en todo el seno familiar y la preocupación del torero va in crescendo.

Ya ni tan siquiera la tauromaquia le reconforta y prueba de su nerviosismo es el último enfrentamiento que tuvo con la prensa a las puertas de su casa, con agresión incluida. Son horas muy bajas para Jesulín y solo él sabe cómo finalizará un nudo que parece demasiado enrededado.