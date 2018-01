María Jesús Ruiz y Gil Silgado rompen su relación definitivamente

María Jesús Ruiz tomó una decisión a principios de noviembre que, sin duda alguna, trastocó su vida. Atándose a aquella frase que sostiene que el corazón atiende a razones que la razón no entiende, la modelo se puso el mundo por montera y retomó su relación con José María Gil Silgado. Olvidó entonces todos las acusaciones que los dos se habían dedicado en un plató, pese a ser consciente de que esto les posicionaría una vez más en el ojo del huracán. Tan solo dos meses más tarde se ha dado cuenta de que sus diferencias con el empresario son irreconciliables y todos los detalles de su ruptura se han desvelado este domingo en ‘Viva la vida’.

El periodista Aurelio Manzano ha confirmado esta separación después de llamar a la maniquí a comienzos de enero. “Él está en Sevilla y ella en Andújar y a día de hoy la ruptura es un hecho. Ella me ha dicho que ha sido imposible hacer borrón y cuenta nueva“, ha comentado. Además la maniquí ha revelado que el empresario no es el mismo: “No es el Gil Silgado que yo conocí en la primera etapa. Ha cambiado en todos los aspectos. Quizá esto haya servido para tener cordialidad por la niña”. Lo cierto es que esta ruptura podría ser útil a los que fueran pareja para recuperar precisamente la buena sintonía que en sus mejores momentos ha existido entre ambos.

Su reconciliación copó titulares, pues nadie se esperaba que después de todo decidieran retomar su relación. Aunque María Jesús Ruiz trató de borrar e incluso olvidar los improperios que ambos se habían dedicado en un plató, también era consciente de la dificultad que suponía. “Estaba muy vengativa porque me llamó mala madre y dijo que era chica de compañía. Es muy controlador y celoso y en la cárcel se triplicó...Me inventé que era un maltratador psicológico para hacerle daño. Fui muy mala, súper mala porque era una acusación muy grave. Me equivoqué”, dijo la joven desdiciéndose de todas las acusaciones hacia Gil Silgado. Sin embargo, ninguno de los dos ha podido superar el gran bache que su relación sufrió.