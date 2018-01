El vínculo entre Alonso Caparrós y su familia se resquebrajó por completo el pasado mes de julio. Los lazos entre el presentador y su círculo pendían entonces de un hilo hasta que protagonizó junto a su padre, Andrés Caparrós, una bronca histórica que quedará grabada en la retina de muchos. Ese día saltó todo por los aires y Alonso ya poco podía hacer para que las aguas volvieran a estar calma. Señaló a su progenitor como el culpable de multitud de conflictos familiares y aunque en los últimos días ha intentado ponerse en contacto con el locutor con el fin de enterrar el hacha de guerra, las declaraciones que ha dado en ‘Sábado Deluxe’ podrían recrudecer aún más la mala relación que existe entre ambos.

[La sentida, pero firme, respuesta de Alonso Caparrós al conflicto con sus padres]

El que fuera presentador de ‘Furor’ se ha sometido a su polígrafo más demoledor y ha desvelado el lugar que sus padres y hermanos ocupan en su futuro. “Sigo sin hablarme con mis padres. He llegado a la conclusión de que tengo que dar carpetazo y debo aprender a vivir sin ellos y saber dejarlo de lado. No va a haber una solución ahora y no tiene sentido que yo siga insistiendo con ello”, ha comentado.

Alonso Caparrós:”Mi madre ha manipulado a mis hermanos”

Mientras Alonso mira a su destino con resignación, ha tratado de situar el motivo por el que no consigue retomar la relación con ninguno de los suyos. “El hecho de que ninguno de mis hermanos me hable me hace pensar que mi madre les ha manipulado, aunque sin mala intención”, ha revelado.

Tras confesar que no se arrepentía de ninguno de los golpes verbales que Alonso dedicó en ese momento a su padre públicamente, pues según él Andrés reaccionó por primera vez, ha pronunciado unas palabras que han dejado boquiabiertos a los colaboradores: “Odio a mi padre. Por dentro siento un cabreo y un enfado increíble. Me di cuenta de esto cuando dejo de drogarme”. Y es que pese a que su afirmación ha sido desmentida por el polideluxe, él lo decía más tajante que nunca.

[Andrés Caparrós y su hijo Alonso, protagonistas de una bronca histórica en el plató del ‘Deluxe’]

Alonso ha abierto la caja de Pandora y una vez más se ha centrado en el plano profesional de su padre. Después de desvelar que para él Andrés no es el mejor locutor de España, ha descubierto por primera vez el nombre de las tres personas a las que su padre guarda cierto recelo. “Mi padre no puede ver a Raphael, a Miguel Ríos o a Serrat porque él se movía en ese grupo pero él no salió adelante. Él quería ser cantante, pero fue locutor de radio”, ha dicho.

Sin embargo, sus rencillas familiares no se han convertido en el único asunto presente en las preguntas del polideluxe. Alonso Caparrós ha revelado que la lista de famosas con las que ha mantenido relaciones sexuales está compuesta por seis mujeres, de las que de momento solo se conocen el nombre de Terelu y Esther Arroyo, y además, que Mónica Hoyos pudo estar entre sus conquistas.