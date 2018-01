El viaje a Japón de ‘Las Campos’, en el aire

La aventura nipona de ‘Las Campos’ se tambalea. El famoso clan ya no tiene tan claro que su próximo destino sea Japón. La productora se estaría planteando la viabilidad del proyecto y si en algo coinciden es en que, de momento, el viaje al país asiático puede esperar. Durante la rueda de prensa previa a la emisión del especial de Navidad, en el que la familia viajó hasta Nueva York, se comentó la posibilidad de que las tres Campos volvieran a hacer las maletas una vez más con dirección al país del sol naciente. Pese a que María Teresa Campos confesó no saber mucho al respecto, las hijas de la presentadora sí que bromearon con la idea de cómo comunicarse en el país asiático y no ocultaron su entusiasmo por cruzarse el mundo. Pero, de momento, Terelu y Carmen tendrán que tener paciencia.

“De Japón aún no sabemos nada, decir más sería mentir”, ha dicho Carmen Borrego a LOOK cuando este digital le ha preguntado por el viaje. Desde la productora todavía no han movido hilos al respecto. Están más centrados en el que es su próximo proyecto: las cirugías del clan.

Desde que las tres mujeres se reunieran en Nueva York con el médico Enrique Moreneo, en La Fábrica de la tele no se habla de otra cosa. Y a decir verdad, las Campos, entre ellas, tampoco. Quieren darle celeridad a esta idea de pasar por el quirófano y desde Mediaset ya se ha puesto en marcha la maquinaria para promocionar el que podría ser uno de los capítulos más exitosos del reality. Eso sí: no habrá cámaras durante la operación. “De sangre nada, la sangre por detrás de la cámara”, dice Carmen a este digital. “Yo creo que para el espectador sería desagradable ver la operación”, ha dicho por su parte Terelu en ‘El programa de Ana Rosa’.

Una cuestión de cifras

Pero el episodio de sus cirugías no apunta solo a ser el capítulo más exitoso, sino también el más rentable. A pesar de que las propias Campos han confesado que sería la productora la que asumiese los gastos de sus operaciones estéticas, lo cierto es que la cuantía de las mismas nada tiene que ver con la inversión que supone movilizar al clan hasta Nueva York o Japón.

El gasto de la productora para desplazar a las Campos y a todo el equipo de grabación hasta la ciudad de los rascacielos y después a Miami no fue baladí. A las exigencias de la presentadora y sus hijas se le suma el desplazamiento y alojamiento de los cámaras y material de grabación, haciendo de este un viaje costoso. Este digital pudo saber que alojar cuatro días a las tres Campos en el hotel Room Mate Grace de Nueva York supuso un desembolso de 4.480 euros. En total, la productora tuvo que reservar tres suites de lujo en la zona de Times Square para que las Campos pudieron descansar cual estrellas de Hollywood. Si se tiene en cuenta que tras su aventura neoyorkina hicieron un parón en Miami, el precio sube.

Y con Japón ídem. Viajar a Asía vuelve a suponer un gasto importante que, de momento, hay que estudiar. “Hay que hacer números para enviarlas allí”, han declarado desde Telecinco. En conversación con LOOK, la cadena se mantiene firme a la hora de confirmar que el viaje a Japón se mantiene. No saben precisar fechas, pero aseguran que se realizará aunque, eso sí, después de grabar ese capítulo en el que las Campos pasarán por chapa y pintura.

De momento, los planes han cambiado y lo que hace unas semanas se dio por hecho, ahora se mantiene en stand by. Está claro que la audiencia prefiere ver la liposucción de Terelu y la nueva papada de Carmen antes que verlas lidiar con el japonés. Tiempo al tiempo.