Cuando la relación de María Lapiedra y su todavía marido, Mark Hamilton, saltó por los aires y todo el mundo permanecía pendiente del triángulo amoroso que protagonizaron ambos junto a Gustavo González, el arquitecto hizo una súplica ante los medios de comunicación: pidió respeto hacia su familia. Su relación sentimental se había convertido en el centro de atención y él era consciente del tsunami que estaba por llegar, pero no estaba dispuesto a que su entorno se viera salpicado por ello. “Si me quieres, demuéstralo no haciendo daño a mi familia y dándote un puntito en la boca”, dijo entonces Mark dirigiéndose a la madre de sus dos hijas. Un ruego que nunca ha manifestado la catalana en sus apariciones televisivas. María no ha hecho referencia alguna a los suyos y parece no importarle demasiado las consecuencias que para ellos podría tener este escándalo mediático. Pero ¿cuál es la razón para que María no proteja a su familia?, ¿evidencia este hecho la mala relación que mantiene María con su círculo más cercano? y sobre todo, a los conflictos sentimentales que ahora vive María, ¿se suma también la ruptura con su familia? LOOK ha contactado con dos personas que confirman que son muy pocos los lazos familiares que la catalana mantiene indemnes.

“Cuando sus padres se separaron tuvo muchas trifulcas con su madre. No hubo violencia, pero la relación ha estado muy tensa siempre“, comenta una íntima amiga de Lapiedra a este digital. Tan fría sería su relación, que, según la misma fuente, la actriz solo se habla con su progenitor.

La misma información la confirma el director de cine X y exmarido de María, Ramiro Lapiedra, quien arroja luz sobre esta desconocida historia y revela a LOOK todos los detalles sobre un vínculo que se hizo añicos hace décadas. “María acusaba a su madre de ser la culpable de la separación de sus padres. De ella decía que era muy liberal e incluso hablaba de infidelidades. De su padre, en cambio, hablaba maravillas. Decía que era muy trabajador. Es un problema que han arrastrado y la relación con su madre siempre ha sido muy fría”.

Ramiro: “La madre de María Lapiedra me da la razón a mí”

Ramiro y María mantuvieron una relación durante quince meses en el año 2007 y llegaron a pasar por el altar, aunque pocos meses después decidieron ponerle fin e incluso llegaron a verse envueltos en juicios por violencia de género en los que el director terminó siendo absuelto. “Conocí a sus padres y les vi muchas veces. Con su padre se lleva bien porque le manipula y con su madre todo el rato discutía. No sé cómo estará ahora la relación, pero su madre me escribió hace un año por redes sociales y me dijo que María estaba loca y que yo tenía razón en todo lo que había dicho de ella. Además, me contó que no solo me había estafado a mí al patentar el nombre de María Lapiedra a mis espaldas cuando yo lo había creado, sino que también había engañado a su propio hermano. Él era la persona que le llevaba su página web y contenido en Internet y le estafó, según me dijo la madre”, comenta Ramiro.

Y es que pese a que María ha preferido dejar de lado este asunto en los platós, fuera de ellos sí se muestra dolida por ello. “Recuerdo la última vez que hablé con María. Se mostró muy arrepentida con todo lo que pasaba con su familia y me decía que todo lo que tocaba lo jodía y que no era capaz de llevarse bien con nadie”, confiesa Ramiro.

Este digital también se ha puesto en contacto con la tía de María, que ha preferido no hacer ninguna valoración sobre la relación que esta mantiene con su madre. El entorno más cercano de la actriz prefiere guardar silencio al respecto. Lo que tenga que decir, que lo diga ella, piensan.