María Edite Santos está un poco más cerca de demostrar su verdad. La exbailarina, que lleva años reclamando la paternidad de su hijo Javier Sánchez a Julio Iglesias, finalmente ha visto cómo la demanda de su vástago se ha admitido a trámite y pronto la justicia podría reclamarle al cantante unas pruebas de ADN. Basándose siempre en las pruebas realizadas por un detective privado y que dieron como resultado que el valenciano es al 99,99% hijo del cantante, el futuro legal de María Edite y Javier parece esperanzador. Ahora, unos días después de recibir la buena noticia, la portuguesa ha hablado para ‘El programa de Ana Rosa’: “Por una vez en la vida creo en la justicia”.

Tal y como confesó a la salida de los tribunales el abogado de Javier, Fernando Osuna, las muestras genéticas con las que se ha conseguido probar la paternidad han sido extraídas de material de deshecho de Julio José Iglesias. El hijo de Isabel Preysler, que quedó sorprendido con este dato, tan solo ha declarado que guarda “respeto” hacia el que sería su hermano por parte de padre.

La lucha de la madre de Javier Sánchez se remonta casi tres décadas atrás, cuando incluso apareció en la prensa del corazón desvelando quién era el verdadero padre de su hijo. Muchos fueron los comentarios que cayeron sobre María Edite en aquel momento, incluso llegando a insinuar que mantenía una vida sexual algo ‘ajetreada’. “No solo Julio me ha hecho daño, había mucha gente que no me creía. Ahora solo puedo decirles que se fastidien, les perdono pero no olvido”, ha contestado María Edite a una reportera.

Julio, que se mantiene totalmente al margen de toda la polémica, no se ha puesto en contacto nunca con el que es su hijo biológico, algo que ha apuntado la exbailarina: “No se ha puesto en contacto, ni falta que hace. Lo único que le digo a Julio Iglesias es que me ha dado un hijo maravilloso, ¡gracias!”. La mujer con la que el divo le podría haber sido infiel a Isabel Preysler dice no importarle nada la opinión del cantante y hace referencia al posible acercamiento de su hijo con sus hermanos paternos: “Lo deben decidir ellos”.

[Admiten a trámite la demanda de paternidad contra el cantante Julio Iglesias: “Javier está contentísimo”]

A sus 41 años la justicia ha admitido a trámite la demanda que interpuso hace unos meses y con la que el valenciano pretende demostrar quién es su padre. “Hay muchas sorpresas aún por salir. Tengo muchas cosas por decir, pero ahora no es el momento”, afirmó el supuesto hijo ilegítimo de Julio en el programa de radio ‘Ventaneando’. Estas declaraciones hacen intuir que podría comenzar una nueva batalla mediática del joven contra el que es, según él, su padre biológico.